Migranti | no di Francia e Germania al piano italo-maltese

Migranti chiusi in container - Forza Italia : “Francia premia Carola e ci dà lezioni - ora deve tacere” : Il caso dei Migranti stipati dei container continua a far discutere. L'attacco della presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini: "La Francia non ha più alcun titolo per impartirci lezioni di diritti umani. Il riconoscimento assegnato alla capitana Carola da Parigi assume il significato di una spregiudicata operazione politica".Continua a leggere

Migranti - vertice ministri dell'Interno Ue : Italia contro Francia e Germania sui porti di sbarco : Il vicepremier ribadisce il suo "no" al principio del porto più vicino per l'approdo. Un documento italo-maltese chiede la "redistribuzione obbligatoria" e "pensare a un sistema che fornisca canali di ingresso sicuri e legali nell'Ue".

Salvini respinge le proposte di Germania e Francia sulla redistribuzione dei Migranti : Immigrazione: Salvini respinge proposte Germania e Francia su ripartizione migranti Berlino, 18 lug - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, ha respinto le proposte per la redistribuzione dei migranti soccorsi nel Mediterraneo tra

Migranti - scontro tra Salvini e Francia e Germania al vertice Ue : “No al principio del porto più vicino per gli sbarchi” : Ancora tensioni a livello europeo sul fronte Migranti: è scontro tra l’Italia da un lato e la Francia e la Germania dall’altro sui porti di sbarco. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, ha ribadito il no dell’Italia al principio del porto più vicino per l’approdo dei Migranti, appoggiato dal collega maltese. Parigi e Berlino insistono invece per far approvare un documento sugli sbarchi che ...

Sui Migranti Italia e Malta si scontrano con Francia e Germania. Lite sui porti di sbarco : È scontro tra Italia e Malta da un lato, e Francia e Germania dall’altro, sui porti di sbarco dei migranti. In occasione del Consiglio informale dei ministri dell’Interno in corso a Helsinki, in Finlandia, il ministro dell’Interno Matteo Salvini, secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, ha ribadito il no dell’Italia al principio del porto più vicino per l’approdo dei migranti, appoggiato dal ...

Migranti - “negli ultimi 12 mesi la Francia ha respinto oltre 18mila persone a Ventimiglia”. Ecco i dati ufficiali : Sono 18.125 le persone respinte negli ultimi 12 mesi alla frontiera di Ventimiglia dalla polizia francese, prevalentemente provenienti da Nigeria, Mali, Costa d’Avorio, Guinea e Algeria. Numeri che vanno ad aggiungersi a coloro che sono espulsi per via del Trattato di Dublino e riaccompagnati a Bardonecchia e in aereo da Austria, Olanda e Germania. Le persone respinte sono regolari sul territorio italiano, eppure non sempre vengono rilasciate ...

Francia - Migranti chiusi nel 'bunker' : "Ci fanno dormire per terra" : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Dal rapporto del CGLPL sulla visita a Mentone (2017) Tra Ventimiglia e Mentone i respingimenti francesi in Italia. Le accuse alla Francia per la gestione degli irregolari al confine Il Re è nudo. O forse dovremmo dire il Napoleone dei giorni nostri. Emmanuel Macron e le sue politiche migratorie finiscono (di nuovo) nel mirino per la gestione dei rimpatri al confine con l'Italia. La ...

Migranti - gli abusi della Francia : "Chiusi in container senza cibo" : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi I Migranti vengono presi sui treni che da Ventimiglia portano a Mentone e rispediti in Italia. La Francia predica accoglienza ma chiude le frontiere. Le testimonianze esclusive degli stranieri trattenuti in un container e fatti dormire per terra negli uffici della polizia di frontiera francese immigrazione Migranti ...

Sea Watch - Carola Rackete e Macron indignano Giorgia Meloni : "Ora i Migranti li portiamo in Francia - giusto?" : Un "grave attacco alla sovranità italiana". Giorgia Meloni, su Facebook, punta il dito contro Emmanuel Macron e la Francia, colpevoli di schierarsi ipocritamente con Carola Rackete. "Oltre che premiare il comandante della Sea Watch - accusa la leader di Fratelli d'Italia - Parigi donerà 100mila euro

La Francia regala soldi all'ong che porta i Migranti in Italia : Angelo Scarano Foto dell'area stampa di Sos Mediterranèe Parigi ha staccato un maxi assegno da 100mila euro per Sos Mediterranée. Ma i porti di Macron restano (sempre) chiusi Parigi sfida l'Italia in due mosse. Il Comune della capitale francese ha infatti conferito la cittadinanza onoraria a Carola Rackete dopo le sue manovre nel porto di Lampedusa al comando di una nave con 42 migranti a bordo e ha anche aperto il portafoglio ...

Migranti - parla Francesca Peirotti a processo in Francia : ‘Bufale su di me. Attenti a personalizzare - creare eroi è rischio’ : Il suo nome viene rilanciato sul web come la “Carola Rackete italiana”, “vittima” del governo francese. Decine i post, le immagini e gli articoli che hanno iniziato a girare e che in poco tempo sono diventati virali. Francesca Peirotti da giorni è usata come una bandiera da sovranisti ed esponenti del Carroccio (tra i primi Alberto Bagnai) per dimostrare che il governo italiano in tema di Migranti si comporta come i ...

Migranti - Francia attacca Salvini. Lui replica : "Prossimi barconi a Marsiglia" : L'Italia "non è un Paese indegno" ma sui Migranti il comportamento del ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, "non è accettabile". Questo è il parere espresso da Sibeth Ndiaye, portavoce del governo francese nel corso di un'intervista rilasciata a BFMTV. Per la Ndiaye l'Italia sul tema dell'accoglienza "non è stata all'altezza"; "Stiamo parlando di vite umane: se le leggi del mare si possono applicare, allora devono essere ...

Migranti - mentre Carola attende il giudizio si accende lo scontro Italia - Francia : "Il comportamento del signor Matteo Salvini non è accettabile". Queste le parole della portavoce del governo francese che ha...

Attacco a Salvini dalla Francia : "Sui Migranti ha un comportamento inaccettabile". La replica : "Prossimi barconi a Marsiglia" : L’Italia “non è un Paese indegno”, ma il comportamento del vicepremier e ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, sulla questione dei migranti “non è accettabile”: lo ha detto la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiyaye, intervistata da BFM-TV sul caso Sea-Watch.Nell’intervista al giornalista Jean-Jacques Bourdin, Ndiaye ha anche affermato che l’Italia non è stata ...