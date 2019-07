Mercedes-Benz e Avis Italia | la partnership va avanti con tre nuovi modelli e tante novità

Classe A Sedan - CLA e Classe C : le tre variazioni sul tema di Mercedes-Benz : Tre le punte della Stella per altrettante sfumature di berlina: Classe C, CLA e ora anche Classe A Sedan che, arrivata sul mercato a inizio anno, ha completato la gamma di quelle che a Stoccarda chiamano “Baby-Benz”, ovvero le piccole tre volumi a coda corta della Casa tedesca. I tre modelli a una prima occhiata potrebbero quasi apparire indistinguibili, ma in realtà rappresentano tre anime diverse del segmento delle berline. E seppure ...

Mercedes-Benz Classe B - Più tecnologia con la Sport Extra : La Mercedes amplia lofferta della Classe B con la versione Sport Extra. Basata sullallestimento Sport Plus e abbinata alle motorizzazioni benzina 180 (da 116 CV) o diesel 180 d (da 136 CV), sia manuali sia automatiche, aggiunge una serie di contenuti tecnologici nella dotazione di serie. Già ordinabile in concessionaria, questa serie della monovolume tedesca ha prezzi che partono da 29.370 euro. Tutti i plus. Ad arricchirne i contenuti troviamo ...

Mercedes-Benz GLA - Proseguono i collaudi della nuova generazione : A distanza di pochi giorni dalle prime immagini della Mercedes-Benz GLA di nuova generazione, i nostri fotografi sono riusciti a immortalare nuovamente la vettura tedesca, il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2020. Il progetto si trova ancora in una fase di sviluppo iniziale, come dimostrano le ampie camuffature su tutta la carrozzeria, ma lascia comunque spazio ad alcune osservazioni sulle scelte stilistiche e costruttive ...

Mercedes-Benz presenta il nuovo GLS Classe S in versione SUV : Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda: più spazioso, più comfortevole e...

Mercedes-Benz Collection – Presentata la linea di accessori per cani in collaborazione con MiaCara [GALLERY] : Anche Mercedes-Benz ama i cani e, con la nuova Mercedes-Benz Collection, presenta gli accessori destinati proprio ai nostri amici più fedeli. In collaborazione con l’azienda familiare tedesca MiaCara® sono stati creati cuscini per cani, collari, guinzagli ed una borsa per gli snack Ogni cane ha bisogno del suo posto in casa dove poter riposare in tutta comodità. Sono ideali a tale scopo i cuscini per cani con imbottitura in poliuretano, ...

Nuovo Mercedes-Benz GLS : Nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda, offrendo di più in tutti i sensi: più spazio, più comfort e più eleganza. La sua presenza imponente si deve innanzitutto alle dimensioni notevoli, che sono ulteriormente aumentate (lunghezza +77 mm, larghezza +22 mm). Il passo più lungo (+ 60 […] L'articolo Nuovo Mercedes-Benz GLS sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Mercedes-Benz Cars insieme a Telefónica Deutschland per la prima rete 5G al mondo applicata alla produzione di automobili : La prima rete di telefonia mobile 5G indoor offre alta velocità di trasmissione dati a livello di gigabit e brevi tempi di latenza per la comunicazione dati industriale e l’assemblaggio digitalizzato dei veicoli nello stabilimento Mercedes-Benz ‘Factory 56’ di Sindelfingen Mercedes-Benz Cars, insieme alla società di telecomunicazioni Telefónica Deutschland ed al fornitore di architetture di rete Ericsson, sta costruendo la prima rete di ...

Più elengate - spazioso e comodo : il nuovo Mercedes-Benz GLS - Classe S in versione SUV [GALLERY] : Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda: più comfort, più spazio e più eleganza Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda, offrendo di più in tutti i sensi: più spazio, più comfort e più eleganza. La sua presenza imponente si deve innanzitutto alle dimensioni notevoli, che sono ulteriormente aumentate (lunghezza +77 mm, larghezza +22 mm). Il ...

Nuovo Mercedes-Benz GLB : Il Nuovo Mercedes GLB è l’ottavo membro della famiglia di compatte della Stella. Un SUV versatile e spazioso, ideale per la famiglia e il tempo libero: la prima Mercedes-Benz del segmento disponibile a richiesta anche in versione sette posti. Una spiccata funzionalità che si esprime già nel design, orientato alla guida in fuoristrada, in cui […] L'articolo Nuovo Mercedes-Benz GLB sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Mercedes-Benz GLB - Suv - compatta e sette posti : Una Mercedes-Benz ogni tre è una Suv, una su quattro è una compatta. La nuova GLB va dunque a posizionarsi nel cuore dellofferta della Stella, proponendosi come anello di congiunzione tra la più piccola GLA e la GLC, alla quale si avvicina molto per dimensioni esterne. La nuova sport utility compatta, infatti, è lunga 4 metri e 63 cm, solo 3 cm in meno rispetto alla sorella maggiore, ma ben 20 in più rispetto alla più piccola delle Suv di ...

Mercedes-Benz GLB - Primo teaser del modello di serie : "Intelligente come uno smartphone e pratica come un coltellino svizzero". Così la Mercedes-Benz ha deciso di presentare la versione di produzione della GLB, la nuova Suv compatta che andrà a posizionarsi tra la GLA e la GLC, inserendosi nella fascia di quest'ultima, ovvero quella delle Suv da quattro metri e 60 centimetri. Nei prossimi anni, infatti, le misure di tutta la gamma lieviteranno: la seconda generazione della GLA potrebbe ...

Mercedes-Benz - Sulla discesa dello Schöckl con la Classe G - VIDEO : Una faccia, una razza. Non è bello sentirselo dire quando capita, perché sottintende spesso unaccezione non proprio positiva. Ma nel campo automobilistico questo detto può trasformarsi in un valore aggiunto. Vedi una Mercedes Classe G, per esempio, e lassoci a un cubo. Ed è così da 40 anni. Sono poche le auto che possono vantare una simile identità, forte e inalterata nel tempo. Quando si va ai saloni fa quasi sorridere vedere svettare quegli ...