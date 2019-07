Maxi retata fra Emilia e Piemonte Mafia nigeriana | presi i capi clan

Bancarotta ed evasione fiscale : Maxi retata a Napoli - sequestrato il Castello Aragonese di Ischia : Un noto commercialista napoletano e tre imprenditori agli arresti domiciliari per Bancarotta ed evasione fiscale , due appartenenti alla Guardia di Finanza indagati per corruzione (per aver...

Nyt - Trump prepara una Maxi -retata di immigrati clandestini : Una maxi-retata di immigrati clandestini . Donald Trump ha dato l’ordine di arrestare migliaia di famiglie immigrate senza documenti presenti nel territorio Usa, ma l’operazione, prevista a partire da domenica, è stata rinviata per la resistenza di diversi funzionari nelle agenzie sull’immigrazione. Lo riporta il New York Times, che cita tre diverse fonti anonime fra i funzionari della sicurezza nazionale statunitense.Il ...

Doping - la Maxi-retata Viribus coordinata dall'Italia : sport marcio - 234 arresti : Sequestrati in tutta Europa oltre 3,8 milioni di sostanze dopanti, arrestate 234 persone, oltre 1.000 indagati, scoperti 9 laboratori clandestini, uno anche in Italia. Sono i risultati dell'operazione Viribus del Comando Carabinieri per la tutela della salute, in cooperazione con Europol, lanciata n