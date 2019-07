Mare o montagna? Viaggio estivo nell’economia delle località di vacanza

“Turismo in famiglia” in Catalogna : vasta scelta tra Mare e montagna per un break all’insegna di relax e benessere : Una destinazione particolarmente amata dalle famiglie per la varietà dell’offerta e l’autenticità dei suoi luoghi. La Catalogna continua ad essere in cima alle preferenze dei viaggiatori che necessitano di una vacanza completa: relax e benessere per gli adulti, divertimento per i più piccoli. Che si scelga mare o montagna, la destinazione gode di tante opzioni in grado di soddisfare tutti i gusti. E non è un caso che in tutta la Catalunya ci ...