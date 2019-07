Mara Venier | la verità su Barbara d' Urso | Hanno tentato di farci litigare ma siamo

Mara Venier posta una foto dopo un’operazione alla bocca : La presentatrice tv Mara Venier è stata operata poi dopo l’intervento ha postato una foto su “Instagram”. E i fan l’hanno incoraggiata: «Riprenditi». La conduttrice ha subito un intervento ai denti e oggi ha deciso di condividere il momento di convalescenza con i follower. Nell’immagine, Mara tiene il ghiaccio sul viso e commenta: «Oggi così ghiaccio… Ieri ho fatto intervento ai denti». Immediati i messaggi dei fan che ...

Palinsesti Rai 1 autunno : tra le novità 'La porta dei sogni' con Mara Venier : Dopo tanti rumors, sono finalmente stati comunicati i nuovi Palinsesti Rai per la stagione 2019/2020. Sono tante le novità in programma, ma anche diverse conferme. Su tutti spicca il nuovo progetto La porta dei Sogni che vedrà Mara Venier alla conduzione, mentre Enrico Ruggeri sarà al timone di Una Vita da cantare. La programmazione di Rai 1 per il prossimo autunno Da venerdì 13 settembre tornerà Carlo Conti con la nuova attesa edizione di Tale ...

Mara Venier criticata sui social perchè lavora molto ecco la sua risposta : Anche per la nuova stagione Mara Venier è stata confermata alla conduzione di “Domenica In”, inoltre presenterà un altro programma in prima serata su Rai 1, e sarà in diretta anche in radio con una trasmissione su Radio 2. Tanti impegni che fanno felice lei e i fan, anche se su Instagram qualcuno le ha riservato qualche critica. “Ma goditi la vita con tuo marito!!!! Sei brava ma non ne vale la pena lavorare come una ventenne, ...

Mara Venier su Domenica In 2019/20 : “Ho detto no al prolungamento” : Domenica In, Mara Venier: “Via ciò che non funzionava… non sono scema!” Una delle grandi protagoniste della prossima stagione televisiva sarà lei: Mara Venier, che vedremo sia in daytime con il bis a Domenica In sia in prima serata con La porta dei sogni, senza contare un programma in radio dal titolo Chiamate Mara 3131. Intervistata da Tvblog a margine della presentazione dei Palinsesti Rai 2019/20, Mara ha parlato del ...

Mara Venier a TvBlog : "Amo Domenica In in maniera totale" (video) : Mara Venier è stanca? Macché: la conduttrice, che ha rilanciato Domenica In, tornerà a far compagnia al pubblico di Rai1 nelle domeniche pomeriggio autunnali e primaverili e aggiunge un nuovo programma in prima serata, La porta dei sogni, e un programma radiofonico, Chiama Mara 3131. La signora della Domenica racconta i suoi prossimi impegni a TvBlog in occasione dei Palinsesti Rai.Mara Venier, una e trina: dopo Domenica In ti sdoppi e ti ...

Katia Ricciarelli a Io e Te : Diaco telefona a Mara Venier : Io e Te, Katia Ricciarelli: Pierluigi Diaco chiama Mara Venier in diretta Puntata ricca di emozioni e di musica quella di Io e Te in onda oggi su Rai1 grazie all’intervista di Pierluigi Diaco a Katia Ricciarelli. Ormai il pubblico sembra essersi abituato alla presenza di Mara Venier all’interno del programma che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.00 e anche quest’oggi si ha avuto modo di godere ...