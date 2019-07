Maluma e Ricky Martin in No Se Me Quita | l’amore protagonista del nuovo singolo

optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019)in No Se Me: è ilestratto dall'album 11:11. La canzone è già disponibile in digital download e in free streaming in tutto il mondo e sarà presto in rotazione radiofonica accompagnato dal videoclip ufficiale atteso su YouTube e su tutte le emittenti tematiche.I compositori del brano sono Andres Castro, Oscar Hernandez, Servando Primera, Edgar Barrer, Juan Luis Londono e Jesus Herrera; alle voci ci sono, già sul set del video ufficiale.No Se Meracconta una storia d'amore. Inizia con un pensiero nei confronti della persona amata in un "Sono qui a pensarti un'altra volta" e procede attraverso una serie di ricordi dell'inizio del sentimento amoroso. Particolari, istantanee e l'impossibilità di dimenticare ogni attimo vissuto insieme poi quella connessione immediata sentita sin dal primo incontro casuale e tutte ...

