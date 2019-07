Maltempo | disastrosa grandinata di Pescara | slitta la scadenza per le domande di

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Prorogati a venerdì 26 luglio dal Comune dii termini per presentare la documentazione nell’ambito della procedura per la prima ricognizione dei danni subiti dal patrimonio pubblico, da privati, attività economiche e produttive in seguito all’ondata eccezionale didi mercoledì 10 luglio. La procedura di segnalazione e risarcimento riguarda anche i danni subiti da automobili e veicoli. L’avviso, la cuiiniziale era fissata al 20 luglio, e i relativi moduli da compilare sono disponibili sul sito web del Comune deie all’Urp. La documentazione va consegnata entro le ore 12 del 26 luglio prossimo. “Nell’incertezza della tempistica degli organi sovraordinati – si legge nell’avviso – i danni devono essere documentati anche mediante materiale fotografico, preventivi di spesa, fatture e altro. In questa ...

