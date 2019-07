Mafia nigeriana, blitz Torino e Bologna

I provvedimenti restrittivi e una serie di perquisizioni colpiscono un elevato numero di appartenenti al culto 'Maphite'. In corso due operazioni di polizia anei confronti di una associazione criminaledi tipo mafioso, da anni insediata nelle due regioni.Colpiti numerosi appartenenti al culto "Maphite", molto diffuso e potente, fino a oggi rimasto all'ombra. Coinvolti non solo i "soldati" ma anche soggetti con ruoli di primo piano nel gruppo, come coloro che decidevano le iniziazioni, gestivano prostituzione e spaccio di droga, tenevano rapporti con altre reti criminali. Impegnati oltre 300 agenti. Numerose le perquisizioni.(Di giovedì 18 luglio 2019)