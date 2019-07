Lunedì alla Cattolica punto su formazione nuovo farmacista

“Chiuso per Mondiali” Lunedì 15 luglio. Greg : serve una gara “alla Mellouli”! I pronostici del dorso : Panziera contro Hosszu : che sfida! : Ex capitano della nazionale ha partecipato quattro volte ai Giochi Olimpici e cinque volte ai Mondiali. Detiene 55 titoli assoluti e 29 record italiani in gare individuali. Ha conquistato tre argenti ai campionati europei, due ori, tre argenti e due bronzi in tre diverse edizioni dei Giochi del Mediterraneo e 5 argenti e un bronzo in quattro edizioni delle Universiadi. Esperta di marketing e comunicazione, è stata uno dei volti di Sky ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di Lunedì 15 luglio. Settebello vittorioso - pari il derby tra Serbia e Montenegro : Dopo il torneo femminile, anche i Mondiali di Pallanuoto maschile sono scattati oggi a Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello è inserito nel Girone D e all’esordio ha affrontato il Brasile. Larga vittoria degli azzurri, che si sono imposti per 14-5, mentre nell’altro incontro dello stesso raggruppamento termina in parità sul 9-9 la sfida tra Giappone e Germania. Nel Girone A il sentitissimo derby balcanico tra Serbia e Montenegro ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : palinsesto - orari e tv di Lunedì 15 luglio. Il programma di tutte le partite : Dopo il torneo femminile, i Mondiali di Pallanuoto maschile scatteranno domani a Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello è inserito nel Girone D e all’esordio affronterà il Brasile. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in abbonamento, mostrerà per intero il torneo. OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali delle gare del Settebello. Di ...

La rassegna stampa di Lunedì 1 luglio - le prime pagine di calcio : Juve alla Rabiot - Manolas al Napoli [FOTO] : rassegna stampa DI LUNEDI’ 1 luglio – In primo piano sulle pagine sportive di oggi il mercato. “Juve alla Rabiot” titola la Gazzetta dello Sport. Sulla rosea spazio anche alla chiusura dell’affare Manolas-Napoli e al mercato delle milanesi. Anche il Corriere dello Sport apre con il colpo francese della Juventus: “Oui, Rabiot!”. Spazio anche alle altre trattative di calciomercato e alla Spagna che ...

Manolas a Napoli (tra oggi e domani) - Diawara alla Roma (Lunedì). 56 milioni in un weekend : Un affare concluso con modalità e tempi annunciati. Anche molto rapidi, rispetto alle abitudini del calcio. un affare chiuso. Parla così il Corriere dello Sport dell’accordo tra il Napoli e la Roma. Manolas può preparare la valigia in direzione Napoli. Amadou ha ancora qualche giorno per partire ma può prepararsi anche lui per il viaggio verso la Capitale. L’idea Manolas è stata la prima venuta in mente al club di De Laurentiis per sostituire ...

L'oroscopo di domani Lunedì 17 giugno - 1ª sestina : amore - alla grande Toro e Vergine : L'oroscopo di domani lunedì 17 giugno 2019 è pronto a svelare le nuove previsioni sull'imminente inizio settimana. Occhi puntati, dunque, sull'Astrologia applicata ai sei segni rappresentanti la prima sestina dello zodiaco. Ansiosi di scoprire chi avrà fortuna ad inizio settimana? In primo piano, lo ricordiamo, le analisi astrali interessanti l'amore e il lavoro in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di ...

Totti al passo d’addio dalla Roma - Lunedì conferenza al Coni : Ha deciso di dimettersi, di lasciare la Roma, che e' stata casa sua, ma che ultimamente, smessi gli scarpini e indossate giacca e cravatta, non sentiva piu' tale. Francesco Totti spieghera' lunedi' i motivi che lo spingono a troncare il rapporto trentennale coi colori giallorossi. Lo fara' con una conferenza stampa convocata al Salone d'onore del Coni, lontano quindi da Trigoria ma a due passi dallo stadio Olimpico. E lo fara' proprio nel giorno ...

Totti dà l’addio alla Roma : Lunedì l’annuncio : Lo strappo è servito. Neanche un miracolo dell’ultima ora potrà evitarlo. Francesco Totti, dopo 30 anni di assoluta fedeltà (28 da calciatore e 2 da dirigente), ha deciso di lasciare la Roma. E lunedì, nel giorno del diciottesimo anniversario del terzo scudetto giallorosso (il solo vinto da giocatore), spiegherà i motivi della frattura e della sepa...

Sky Sport : Lunedì è il giorno giusto per Sarri alla Juve : Sky Sport, in un servizio andato in onda alle 12, parla dell’ultimo week end di attesa per l’allenatore della Juve. Lunedì potrebbe essere il giorno della chiusura con Sarri per la panchina bianconera. Una telenovela che va avanti da diverse settimane e destinata a chiudersi nel migliore dei modi per il tecnico toscano. I contatti di queste ultime ore tra gli agenti di Sarri, Ramadani e Pellegrini, e il Chelsea portano verso una ...

Diritti tv - la grande fuga dalla Serie A : altro che effetto Ronaldo. L’inchiesta in edicola sul Fatto Quotidiano del Lunedì : La grande fuga dalla Serie A. altro che effetto Ronaldo! L’audience è crollata del 30%. Il doppio abbonamento Dazn-Sky ha Fatto scappare i tifosi, costretti a pagare di più per vedere meno (e male). Dazn non ha dichiarato il numero di abbonati che, però, il Fatto è in grado di svelare: circa 1,3 milioni, numero insufficiente per far quadrare i conti. Domani l’inchiesta di Lorenzo Vendemiale sul flop della stagione 2018/2019 e sulle ...

Guardiola Juventus - Barzaghi (Sportmediaset) : “Lunedì Pep alla Juve” : Guardiola Juventus – Continua la telenovela sul successore di Allegri alla Juventus. Dopo i mille nomi fatti, due su tutti spiccano in questi giorni: Maurizio Sarri e Pep Guardiola. Il tecnico ex Napoli nelle ultime settimane sembrava in pole, ma nelle ultime ore l’ipotesi Guardiola sta prendendo piede. L’ultima novità arriva dal Sole24Ore, che riporta […] More

Meteo - il ciclone Africano si avvicina : violenti temporali con grandine - è l’allarme per Domenica e Lunedì [MAPPE] : Scatta l’Allerta Meteo per l’Italia: il ciclone Africano proveniente dal Maghreb si sta avvicinando minaccioso al nostro Paese, e sta provocando i primi fenomeni di maltempo con piogge intense in Sardegna e forti temporali al Nord, dove le massime hanno raggiunto i +27°C in varie località della pianura Padana ma i contrasti termici stanno facendo letteralmente “esplodere” cumulonembi da cui si scatenano autentici ...