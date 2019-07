Lukaku all' Inter? Pressing sul Manchester United | Avvicinamento tra le parti

Juve beffata - Trippier va all'Atletico Madrid. Lukaku escluso dall'amichevole con lo United : Daniele De Rossi (35 anni) è un nuovo giocatore del Boca Juniors: l' ex Roma vola in Argentina con un contratto sino a marzo da circa 800mila euro. Nulla da fare per la Fiorentina che, dopo aver strappato prima il sì di De Rossi e poi incassato il ripensamento, ha atteso invano un mese nella speran

Calciomercato Serie A : De Rossi-Boca accordo probabile - Lukaku si avvicinerebbe all'Inter : Anche oggi mercoledì 17 luglio Calciomercato bollente in Serie A. Tutte le big sono a caccia di rinforzi in attesa del prossimo campionato e si stanno muovendo con decisione. A farlo nel migliore dei modi finora è stata soprattutto la Juventus, che dopo aver ingaggiato Rabiot e Ramsey è riuscita a trovare l'accordo con l'Ajax per il trasferimento del difensore De Ligt. E non è finita qui, visto che il club bianconero ha ancora altri colpi in ...

Lukaku salta l’amichevole contro il Leeds : si avvicina all’Inter? : Sono ore calde per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Romelu Lukaku, il calciatore non è sceso in campo nemmeno nella gara contro il Leeds, è il secondo forfait dopo quello contro i Perth Glory. Il Manchester United ha spiegato sul proprio sito internet che Lukaku non ha preso parte all’amichevole contro il Leeds a causa di “un colpo subito in allenamento”. Ma sono tanti i sospetti sull’assenza di ...

Lukaku all’Inter - conferme dalla Spagna : accordo a 80 milioni : Secondo ‘As’, l’Inter ha chiuso con il Manchester United per l’arrivo di Romelu Lukaku: nei prossimi giorni le visite mediche del centravanti belga.“powered by Goal”“El Inter ya ha cerrado a Lukaku”. Ovvero, l’Inter ha già chiuso per Lukaku. In Spagna c’è chi si sbilancia in maniera pesante: Romelu Lukaku è il nuovo rinforzo messo a disposizione dalla proprietà cinese, da Marotta e da Ausilio ...

Lukaku all’Inter - pronta una nuova offerta da 66 - 5 milioni più bonus : Settimana decisiva per la trattativa Lukaku-Inter: i nerazzurri sono pronti ad alzare l’offerta per convincere il Manchester United.“powered by Goal”La trattativa che dovrebbe portare Romelo Lukaku all’Inter è in una fase di stallo, ma potrebbe subire un’accelerata decisiva nei prossimi giorni.Secondo ‘Sky Sports News’, l’Inter si prepara a mettere sul piatto una nuova offerta di 60 milioni di sterline (circa ...

Calciomercato Inter - stallo per Lukaku e Dzeko : in Asia va Puscas : Non si sblocca la trattativa con la Roma per Dzeko, ancora lontano l’accordo con il Manchester United per Lukaku: rebus attaccanti in casa Inter.“powered by Goal”In attesa di trovare una sistemazione in uscita per Mauro Icardi, l’Inter continua a lavorare su due fronti per mettere le mani sui due attaccanti chiesti da Antonio Conte. Da una parte Edin Dzeko, dall’altra Romelu Lukaku: due trattative al momento bloccate.Come ...

Manchester United - Solskjaer allo scoperto : “nessuna offerta per Lukaku - tante speculazioni su di lui” : L’allenatore del Manchester United ha parlato di Lukaku dopo l’amichevole giocata in Australia, ammettendo di non aver ricevuto offerte Prima amichevole e prima vittoria per il Manchester United, riuscito a superare il Perth Glory con il punteggio di 2-0, maturato grazie ai gol di Rashford e Garner. AFP/LaPresse Assente Romelu Lukaku, rimasto a guardare per ritrovare la migliore condizione fisica. L’attaccante belga è al ...

Lukaku all’Inter - affare in standby : intanto salta l’amichevole del Man Utd : Resta complicata la trattativa che potrebbe portare Lukaku all’Inter: il Manchester United non fa sconti, servirà uno sforzo enorme.“powered by Goal”Quello di Romelu Lukaku è certamente uno dei nomi più caldi di questa finestra di calciomercato. Non è infatti più un mistero il fatto che l’Inter abbia individuato proprio nel centravanti belga il rinforzo ideale per il proprio reparto avanzato.Riuscire a prelevare il giocatore dal Manchester ...

Calciomercato : De Ligt più vicino alla Juve - ci sarebbero problemi per Lukaku all'Inter : Il centrale dell'Ajax Matthjis De Ligt sembra ormai ad un passo dalla Juventus. Le ultime indiscrezioni danno quasi per ufficiale il passaggio del fortissimo giocatore olandese ai bianconeri, che pagherebbero una cifra vicina ai 70 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane difensore. Siamo ai dettagli, mancano da definire soltanto le modalità di pagamento. Lukaku si allontana dall'Inter Notizie opposte sul fronte Inter per ...

Calciomercato Juventus Inter : Lukaku sempre più vicino alla Serie A : Calciomercato Juventus Inter: il Direttore Sportivo nerazzurro Piero Ausilio è volato in Inghilterra per provare a chiudere la trattativa per portare all’Inter l’attaccante della nazionale belga Romelu Lukaku. L’Inter si fa forte del gradimento palesato dal giocatore nel tentativo di strappare definitivamente il trasferimento del fortissimo attaccante del Manchester United, reduce da una stagione non […] More

Calciomercato Inter - Lukaku si allena a parte : indizio sul futuro? : L’Inter continua a lavorare su Romelu Lukaku: si cerca un’intesa con il Manchester United e intanto il giocatore non lavora con il gruppo.“powered by Goal”Quelle che si stanno vivendo potrebbero essere ore decisive per il futuro di Romelu Lukaku.Come noto, l’Inter ha individuato proprio nell’attaccante belga il tassello il tassello ideale per rafforzare un reparto avanzato che, con ogni probabilità, dovrà fare i conti con l’addio di Mauro ...

Calciomercato Juventus : Lukaku - inserimento e clamoroso sgarbo all’Inter : Calciomercato Juventus: inserimento per Lukaku Clamorosa l’indiscrezione lanciata nella notte da Sky sport: secondo la redazione giornalistica del colosso giornalistico internazionale, la Juve starebbe cercando di inserirsi nella trattativa tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. Calciomercato Juventus: Lukaku, clamoroso sgarbo della Juve all’Inter L’inserimento potrebbe avere un duplice significato: da un lato ...

Calciomercato Juventus : Lukaku - clamoroso sgarbo della Juve all’ : Calciomercato Juventus: inserimento per Lukaku Clamorosa l’indiscrezione lanciata nella notte da Sky sport: secondo la redazione giornalistica del colosso giornalistico internazionale, la Juve starebbe cercando di inserirsi nella trattativa tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. Calciomercato Juventus: Lukaku, clamoroso sgarbo della Juve all’Inter L’inserimento potrebbe avere un duplice significato: da un lato ...

Calciomercato Juventus - sfida lanciata all’Inter : tentativo per Lukaku : La Juventus lancia il guanto di sfida all’Inter in sede di mercato: tentativo per Romelu Lukaku del Manchester United.“powered by Goal”Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ la Juventus ha dichiarato ‘guerra’ di Calciomercato all’Inter, tentando un approccio per Romelu Lukaku nelle ultime ore. Potrebbe essere una manovra di disturbo nei confronti dei nerazzurri oppure un reale obiettivo, anche per ...