Lotteria scontrini elettronici | come funziona e cosa si vince I premi

Come funzionerà la Lotteria degli scontrini in Italia : Dall’1 gennaio 2020 parte la lotteria degli scontrini in Italia Foto di Steve Buissinne da Pixabay Eppur si muove: la lotteria degli scontrini, prima concepita e annunciata, poi rimandata è ora finalmente all’orizzonte con l’avvio previsto della grande macchina telematica che, secondo le stime, a regime dovrà potenzialmente gestire fino a 30-35 miliardi di scontrini battuti nel 2020 in Italia. La data da tenere d’occhio è ...

Come funzionerà la Lotteria con gli scontrini : Dal 2020 lo scontrino diventerà un ‘pass' per partecipare a una lotteria con estrazione mensili e annuali, mentre dal 2021 la possibilità di vincita si moltiplicherà a cadenza settimanale. Ma come si gioca e cosa si vince? Ecco tutte le regole dell'ultima iniziativa del governo, in accordo con agenzia delle Entrate e agenzia delle Dogane-Monopoli, per combattere l'evasione fiscale. “Puntiamo sul conflitto d'interessi e sulla passione degli ...

Dal 2020 la Lotteria degli scontrini! Premi anche dando solo il codice fiscale : Dal primo gennaio 2020 arriverà la lotteria degli scontrini: come spiega il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, per partecipare i cittadini italiani dovranno solamente fornire il proprio codice fiscale quando acquisteranno prodotti dal costo di almeno un euro. Un’iniziativa che va di pari passo con l’arrivo dello scontrino elettronico, che cancella quello tradizionale cartaceo: “Dal primo luglio saranno collegati per ...

Lotteria degli scontrini - in arrivo 35 miliardi di ricevute fiscali : Non si sa ancora esattamente come funzionerà, ma certo per vincere la nuova Lotteria del Fisco servirà una bella dose di fortuna. Almeno a giudicare dai 30-35 miliardi di...

Dalle pensioni alla Lotteria degli scontrini : tutte le novità del decreto crescita : In pensione con 5 anni di scivolo, ma solo per alcuni. E poi le nuove norme sugli scontrini, una stretta sugli affitti...

Lotteria degli scontrini - c'è una sorpresa per chi pagherà con il bancomat : Chi utilizzerà mezzi di pagamento elettronici avrà il doppio delle possibilità di vincere rispetto a chi utilizza il...

Con pagamenti bancomat più chance Lotteria scontrini : Se si paga con carte e bancomat raddoppiano le chance di vincere alla lotteria degli scontrini. Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto Crescita depositato nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera che punta a "incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori". Daltronde, tutti gli esercizi commerciali saranno obbligati a trasmettere i dati in via telematica, anche quelli di piccole ...