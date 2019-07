L' oroscopo del giorno 20 luglio da Bilancia a Pesci | sabato cinque stelle al Capricorno

L'oroscopo del giorno 19 luglio - predizioni 2ª sestina : venerdì la Luna splende in Pesci : L'oroscopo del giorno 19 luglio 2019 annuncia interessanti novità in amore e nel lavoro per questo venerdì. A gongolare, considerando i soli sei segni sotto analisi in questo contesto, saranno in tutto solo in tre, con buona pace di un solo altro costretto ad aspettare tempi migliori. Curiosi di sapere chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare su un efficace appoggio astrale? Bene, iniziamo pure con il ...

L'oroscopo del 18 luglio : Toro nervoso - Cancro teso : L'oroscopo del 18 luglio annuncia le novità e i cambiamenti che gli astri hanno in serbo per tutti i segni. Forte tensione tra i nativi del Cancro e il loro partner. I nati sotto il segno dei Pesci, invece, devono fare chiarezza con il proprio cuore. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per tutti e 12 i segni dello Zodiaco. Oroscopo quotidiano da Ariete a Vergine Ariete – Periodo molto interessante, avete tante cose ...

oroscopo Paolo Fox di domani : le previsioni del 18 luglio 2019 : previsioni Oroscopo di domani: le stelle di Paolo Fox del 18 luglio Scopriamo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox di domani (18 luglio), tratte dall’app Astri di Paolo Fox, per quanto riguarda i primi quattro segni zodiacali. ARIETE: tra pochi giorni inizierà un’importante fase di recupero. Le occasioni saranno da prendere al volo. Con il partner ci sono alcuni problemi da risolvere. TORO: saranno nervosi e ansiosi. In ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 18 luglio : Leone perplesso - Scorpione emotivo : Il transito di una Luna troppo razionale approfondisce le sensazioni di ciascun segno zodiacale in maniera molto emotiva, tanto che alcuni simboli potrebbero incanalare questo flusso di energia impetuosa in modo troppo instabile. Le previsioni astrali dedicate alle relazioni a due puntano un riflettore su questi stati d'animo, indicando una via per trasformare in positivo questo modo di amare. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia di ...

L'oroscopo del 17 luglio : Cancro riflessivo - Pesci in difficoltà : Siamo giunti a metà settimana. L'Oroscopo del 17 luglio vedrà i nativi del Toro ritornare in perfetta forma fisica. Per l'Acquario, invece, qualche polemica di troppo potrebbe distruggere le amicizie. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di mercoledì per i dodici segni zodiacali. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Questa è la giornata adatta per recuperare in campo sentimentale. Per il lavoro si prospetta una ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 17 luglio : Cancro ambiguo - Sagittario emotivo : L'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì propone intriganti novità in ambito amoroso, spetta a ciascun segno zodiacale mettere in pratica alcuni consigli utili per concretizzare i propri sogni amorosi. I transiti planetari fortunati, molto stimolanti quasi per tutti i simboli dello zodiaco, spingono all'azione e a non tergiversare nei confronti delle opportunità amorose. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Nuovi incontri ...

L'oroscopo del giorno 18 luglio - 2ª sestina : Sagittario e Acquario i favoriti di giovedì : L'oroscopo del giorno 18 luglio 2019 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo giovedì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, d'obbligo dare un breve anticipo su i segni migliori del giorno. A fare da ago della bilancia sarà, come di consueto, l'Astrologia applicata ai sentimenti e alle attività lavorative, come sempre ottima ...

Previsioni domani di Paolo Fox : oroscopo completo del 17 luglio : oroscopo Paolo Fox di domani: le Previsioni di mercoledì 17 luglio L’astrologo per eccellenza Paolo Fox svela l’oroscopo di domani, 17 luglio, tratto dall’app Astri di Paolo Fox, per quanto riguarda i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: giornata di recupero rispetto alle giornate scorse. In amore avranno l’opportunità di ritrovare un po’ di meritata serenità. Le relazioni sono favorite. TORO: da domani ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 17 luglio : Cancro altalenante - Scorpione determinato : Alcuni astri in sinergia non molto favorevole con il fantasioso Nettuno sprigionano una certa insoddisfazione in coppia, che rende il rapporto teso e altalenante. Anche Urano trasmette il suo influsso rivoluzionario a Capricorno, Toro e Vergine, per stravolgere la relazione e apportare delle modifiche repentine. L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce questi precari equilibri, in bilico tra sogno e realtà, tra accettazione e ...

L'oroscopo del giorno 17 luglio - da Bilancia a Pesci : mercoledì la Luna entra in Acquario : L'oroscopo del giorno 17 luglio 2019 è pronto ad elargire numerose soddisfazioni in merito al probabile andamento di questo mercoledì. Curiosi di scoprire come andrà il terzo giorno della terza settimana del mese? L'attenzione è tutta puntata verso i singoli segni zodiacali appartenenti alla seconda parte dello zodiaco. In questo caso, quindi, a stare un po' con il fiato sospeso saranno tutti gli amici nati in Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 16 luglio : Ariete affettuoso - Vergine sensibile : I transiti planetari stimolano in modo fortunato e consapevole i segni zodiacali a vivere l'amore di coppia in maniera profonda e costruttiva. Lo scopo delle previsioni astrali di martedì è quello di ritrovare un'armonia di coppia spesso perduta o accantonata per dare spazio a nuove e più urgenti esigenze. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno per segno. Novità nelL'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: una Luna molto ...

oroscopo della settimana fino al 21 luglio : nuova energia per Pesci e Toro : Inizia la terza settimana del mese di luglio 2019. Cosa avranno in serbo gli astri e le stelle per tutti i segni zodiacali nel periodo compreso tra lunedì 15 e domenica 21 luglio? Di seguito, l'Oroscopo settimanale con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci. Ariete: buona settimana per il segno, ci saranno diverse opportunità in campo professionale. Con Venere dalla vostra parte, potrete vivere un momento di recupero. Cercate di essere cauti ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 16 luglio : Cancro affettuoso - Acquario incostante : La congiunzione di Luna con Plutone nel domicilio astrologico del Capricorno punta un riflettore sull'interiorità di ciascun segno zodiacale, avviando un esame approfondito e consapevole delle sensazioni amorose. In particolare Scorpione, Pesci, Toro e Vergine saranno lambiti da questa visione profonda che nelle previsioni astrali di lunedì, innesca delle reazioni a catena imprevedibili. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single segno per ...

