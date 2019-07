LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | comincia la finale del trampolino 3m uomini Non ci

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42: L’americano Hixon comincerà con un doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti (coefficiente di difficoltà 3.4) 13.40: La gara partirà alle 13.45 e sarà l’americano Hixon a dare il via alladel3m13.36: Si preannuncia una gara dai contenuti tecnici piuttosto importanti, conad alto coefficiente di difficoltà che, ormai, non accomunano solo i cinesi 13.33: Non vi saranno italiani, come detto. Purtroppo Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si sono fermati ai preliminari, sbagliando completamente un tuffo e venendo tagliati fuori 13.31: Podio dunque che sembrerebbe già prenotato. Proverà ad inserirsi l’americano Boudia, grande protagonista nelle semifinali, che sembra avere il programma e le qualità per essere parte della top-3 13.25: Il ruolo di anti-Cina spetterà alla ...

