LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Chiara Pellacani a caccia della finale e di Tokyo

(Di giovedì 18 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.32: Non bene la sudafricana Vincent, problemi nell’ingresso in acqua e 54 punti 8.31: La russa Chernykh va in testa con 61.50 8.30: Inizia la gara: l’ucraina Kesar totalizza 58.50 8.23: Al via 18 atlete per 12 posti in: Kesar (Ukr), Chernykh (Rus), Vincent (rSA), Qin (aUS), Cui (Nzl), Reid (Gbr), Ng (Mas), Fedorova (Ukr),(Ita), Mikami (Jpn), Punzel (Ger), Bacon (Usa), Ware (Can), Abel (Can), Keeney (Aus), Wang (Chn), Shi (Chn) 8.20: Non c’è purtroppo Elena Bertocchi che non è riuscita ad entrare nelle 18. La milanese è arrivata non al meglio a questo Mondiale 8.15: Buongiorno agli appassionati di. Tra poco inizia la semidel trampolino 3 metri:cerca l’impresa di centrare lae di conseguenza, la certezzaqualificazione olimpica 05.59: Appuntamento ...

