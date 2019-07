LIVE Sinner-Bedene | Atp Umago 2019 in DIRETTA | il giovane azzurro vuole i quarti di finale

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-7 (4) 2-5 - nuovo break per il cileno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 40-15 Sinner annulla la prima palla match al cileno che ne ha altre due 40-0 Tre match-point per Jarry 30-0 Inizio confortante per Jarry a due punti dal match Missione compiuta per Sinner che dunque conquista il game ma ora dovrà affrontare Jarry che al servizio, avanti 5-3, potrà chiudere il match 40-15 Due palle per il 3-5 in questo secondo set per ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-7 (4) 2-4 - nuovo break per il cileno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 4-2 Jarry, c’è il break purtroppo! L’esperienza del cileno si sta vedendo in questo parziale. Ora potrà andare al servizio per aumentare il vantaggio 30-40 Palla break! Jarry fa valere la sua potenza da fondo 30-30 Grande recupero di Jannik che vuol almeno lottare 0-30 nuovo momento difficile per Sinner, Jarry con la sua potenza fa danni Il ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-7 (4) 1-2 - immediato controbreak dell’altoatesino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 15-15 Risponde purtroppo Jarry che non vuol concedere troppo spazio al nostro portacolori 15-0 Conquista il primo punto Jannik 1-2 controbreak di Sinner!! 1-2 in favore di Jarry ma ora l’italiano può pareggiare il conto nel secondo set sul suo servizio. 15-40 ATTENZIONE! Due palle del controbreak per l’azzurrino 15-30 Jarry chiede aiuto al ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-7 (4) nel 1° set - il cileno la spunta al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 30-15 Sinner prova a rispondere in questo turno al servizio di Jarry 30-0 Altro punto messo a segno dal cileno in questo primo game del 2° set 15-0 Comincia bene Jarry al servizio nel 2° set E così è: 7-6 (4) in favore di Jarry. Un buon Sinner a cui è mancato un pizzico di lucidità nel tie-break. Sarà il cileno a iniziare il servizio nel secondo set 4-6 ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-5 nel 1° set - si gioca punto a punto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 3-6 Purtroppo arriva il punto di Jarry che ora, sul suo servizio, può chiudere il parziale avendo tre set-point 3-5 Si sblocca Jannik ma Jarry è ampiamente davanti 2-5 Jarry solidi, fa suo anche questo punto e conferma il mini break di vantaggio. Ora Sinner andrà a servire in due circostanze in questo tie-break 2-4 Jarry conquista il punto nel suo primo ...