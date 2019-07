LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | 18 luglio | Rossella Fiamingo per tornare grande

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno deidi– I convocati dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alladella quarta giornata di gare deidi. Sulle pedane del Syma Center di Budapest (Ungheria), dopo le fasi preliminari, verranno assegnate oggi le prime medaglie individuali di questa rassegna iridata, nella spada femminile e nella sciabola maschile. Ci attende una giornata ricca quindi di grandi emozioni, ricordando che oltre ai titoli, saranno in palio anche punti pesanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella spada femminile i riflettori saranno puntati su Mara Navarria, che sogna il bis dopo l’oro a Wuxi. L’attuale numero uno del ranking non ha ancora vinto in questa stagione, ma proverà a ritrovare ilacuto proprio in questi. In gara vedremo poi ...

