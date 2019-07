LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | iniziati i preliminari del libero

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMedagliere aggiornato Gwangju4.33: 88.1333 per la Grecia che scavalca la Bielorussia e si porta in seconda posizione dietro solo al Giappone. In vasca Israele 4.26: Bielorussia che con 82.8333 è seconda alle spalle del Giappone. Ora in acqua la Grecia 4.20: Il Kazakistan ottiene 81.6667 in questidelcombinato. Rimane avanti sempre il Giappone. Adesso è il momento della Bielorussia 4.14: Come era facilmente prevedibile, la Thailandia non ottiene il medesimo punteggio del Giappone, ben distanze dalle nipponiche con 66.1333. E’ la volta della Bielorussia 4.06: Il Giappone ha ottenuto 93.0000, realizzando già un ottimo punteggio. Ora sarà la volta della Thailandia e difficilmente potranno replicare questo riscontro 4.00: Giappone che scende quindi in acqua 3.55: Le azzurre si esibiranno per ultime. Sono ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 18 luglio staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! - #Nuoto #Mondiali… - zazoomnews : LIVE Nuoto di fondo Mondiali 2019 in DIRETTA: l’Italia può puntare anche alla vittoria in staffetta con Gregorio Pa… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 18 luglio staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! - #Nuoto #Mondiali… -