LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! Fuori in semifinale Chiara Pellacani nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! Ultima rotazione nella semifinale di Pellacani nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! Alle 8.30 Pellacani nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi Alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. Tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Italia-Cina 13-5 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : Setterosa ad un passo dai quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’19” GOLL!!!!! Rigore perfetto di Bianconi! Italia-Cina 13-5. 5’20” Controfuga di Chiappini con l’uomo in più e rigore per l’Italia. 6’18” Bella parata di Gorlero su nuova beduina di Xiang. Bene anche in difesa Chiappini. 7’38” Gol Cina. Beduina vincente in avvio di Xiang. Sorpresa e spiazzata Gorlero. Italia-Cina 12-5. INIZIO ...

LIVE Italia-Cina 9-3 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa ad ampie falcate verso i quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’01” Gol Cina. Segna Xiang sorprendendo Gorlero, non perfetta nell’intervento. Italia-Cina 9-3. 5’05” GOOOLLLL!!!! Chiappini per Bianconi, palla in mezzo per lo schiaffo al volo di Tabani che fa gol! Italia-Cina 9-2. 5’18” Superiorità per l’Italia, Fabio Conti chiama time out. 5’29” Ancora Avegno bravissima in difesa, palla ...

LIVE Italia-Cina 8-2 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa è dominante con le asiatiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO TERZO QUARTO FINE SECONDO QUARTO. Italia-Cina 8-2 4″ Gran parata di Gorlero! 1’01” GOOOLLLL!!! Emmolo da distanza siderale! Gran conclusione di potenza da oltre sei metri dell’azzurra! Italia-Cina 8-2. 1’46” GOOOLLLL!!!!! Emmolo in rete da posizione 1 a concretizza la superiorità numerica del Setterosa. Italia-Cina 7-2. 2’35” ...

LIVE Italia-Cina 5-1 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa inizia bene con le asiatiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO SECONDO QUARTO FINE PRIMO QUARTO. Italia-Cina 5-1 4″ GOOOLLLL!!!! Garibotti!!! Ancora da fuori l’azzurra trova la traiettoria vincente! Che inizio del Setterosa! Italia-Cina 5-1. 47″ Palo di Garibotti! Gran conclusione dai 5 metri, a ruota gran parata di Gorlero. 1’38” GGOOOOLLLL!!!! Garibotti per Chiappini che realizza in superiorità! Italia-Cina ...

LIVE Italia-Cina 0-0 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa si gioca l’accesso ai quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Cina, valida per la terza giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile: all’Italia basterà un punto contro le asiatiche per certificare il primato nel Girone D, mentre un risultato negativo, al contrario, complicherebbe, e non poco, il cammino delle ragazze di Fabio Conti. La presentazione ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Scende in campo il Setterosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. Tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : iniziati i preliminari del libero combinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 4.33: 88.1333 per la Grecia che scavalca la Bielorussia e si porta in seconda posizione dietro solo al Giappone. In vasca Israele 4.26: Bielorussia che con 82.8333 è seconda alle spalle del Giappone. Ora in acqua la Grecia 4.20: Il Kazakistan ottiene 81.6667 in questi preliminari del libero combinato. Rimane avanti sempre il Giappone. Adesso è il momento ...

LIVE Italia-Cina - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa si gioca l’accesso ai quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo della pallanuoto (18 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Cina, valida per la terza giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile: all’Italia basterà un punto contro le asiatiche per certificare il primato nel Girone D, mentre ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 Ben ritrovati su OA Sport con la DIRETTA LIVE testuale della settima giornata di competizioni del Nuoto sincronizzato allo Yeomju Gymnasium di Gwangju dove si stanno disputando i Mondiali 2019 delle discipline acquatiche. Questo giovedì il programma inizia alle ore 4:00 con i preliminari dell’esercizio libero di squadra dove le nostre dieci atlete ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia d’ARGENTO nella staffetta mista!! Vince la Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.05: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport 02.03: Italia D’ARGENTO!!!! Gregorio Paltrinieri dunque chiude con un argento, preceduto da Muffels e davanti agli Stati Uniti. Seguono Brasile, Australia, Francia, Olanda, Ungheria, Cina e Russia a completare il quadro della top-10 01.58: Rivedendo il replay si nota l’oro della Germania mentre ...