LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2019 in DIRETTA | Germania d’oro | Paltrinieri a medaglia

(Di giovedì 18 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.58: Rivedendo il replay si nota l’oro dellamentre Italia e States hanno toccato nello stesso momento la piastra. 01.55: Siamo in attesa dell’ufficializzazione dei risultati ma dovrebbe essere d’argento la prova degli azzurri 01.54: Muffels giocando anche un po’ sporco vince l’oro in volata, precedendoche porta l’argento all’Italia. Terza piazza per gli States 01.50 Un duello rusticano trae Muffels, con il tedesco che gioca sporco. Ci sono anche gli States alle loro spalle 01.43:ha già agganciato Muffels ed ora sarà duello per l’oro!!! 01.40:e Italia davanti a tutti e cambio tra Acerenza e. Ora l’azzurro cercherà di andar via di passo!! Tedeschi, azzurri, Cina e Stati Uniti al cambio per l’ultima ...

