Libri | passa alla Camera il tetto agli sconti Speriamo sia solo l’inizio

(Di giovedì 18 luglio 2019) La legge sul libro è appenata. Sì al 5% di sconto massimo sui. Grandi festeggiamenti per piccoli librai e piccoli editori. Forza Italia, partito che in Parlamento rappresenta il duo Mondadori-Rizzoli, si è astenuto. FQ Magazine, la riforma che unisce i parlamentari e divide gli editori. “Ma l’ostacolo maggiorelettura sono gli intellettuali” Questa è una buona legge, è un buon punto di partenza, ma non basta. Non basta perché in Italia ci concentriamoed esclusivamente sui lettori già esistenti, su quello zoccolo duro di consumatori che gli editori inseguono e cercano di ammaliare. In Italia non ci concentriamo sul formare nuovi lettori, il vero nucleo centrale di una rivoluzione della filiera dell’editoria. Non basterà questo 5% per ...

