Leonardo | certificato dalla Faa il nuovo elicottero TH-119 offerto per la US Navy | è il

(Di giovedì 18 luglio 2019)ha annunciato oggi che il suoda addestramento TH-119 ha ottenuto la certificazione americana da parte della Faa (Federal Aviation Administration). Il TH-119 è l’unicomonomotore al mondo attualmenteper operare secondo le regole del volo strumentale Ifr (Instrument Flight Rules). Questo consente ai piloti di volare e svolgere la propria missione con i più elevati standard di sicurezza in presenza di visibilità ridotta o in condizioni meteo difficili, grazie all’avionica avanzata Genesys Aerosystems e alla ridondanza dei principali sistemi. Basato sull’AW119, modello di grande successo sul mercato americano e mondiale, il TH-119 vienedaalla U.S.per la sostituzione degli obsoleti TH-57 da addestramento della Forza Armata. La certificazione Ifr è uno dei requisiti fondamentali per il programma della U.S....

