Lele Spedicato dei Negramaro a Correre Galatina a 10 mesi dal dramma dell’emorragia

(Di giovedì 18 luglio 2019) Anche, la 9 km che domenica 21 luglio si correrà per le strade del centro pugliese e alla quale parteciperà a soli 10daldell'emorragia cerebrale che l'ha colpito improvvisamente nel mese di settembre sotto gli occhi della moglie Clio Evans, incinta del loro primogenito Ianko. Alla corsa prenderà parte anche sua moglie Clio, che in questil'ha sostenuto in ogni attimo, così come testimonia l'immagine sui social con la quale hanno annunciato dell'imminente novità che li riguarda. "Test superato. Siamo pronti per la corsa del 21 luglio a. Pensare che solo diecifa tutto questo non si poteva nemmeno immaginare. Sarà sicuramente una grande festa dell’anima". A supportare la scelta di partecipare asono stati anche tutti i, che avevano rinviato il tour nei palasport per consentire una ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: #LeleSpedicato dei @Negramaro a Correre Galatina a 10 mesi dal dramma dell'emorragia cerebrale - OptiMagazine : #LeleSpedicato dei @Negramaro a Correre Galatina a 10 mesi dal dramma dell'emorragia cerebrale… - LetiziaMonico : RT @RadioSubasio: ... La vita è una corsa ... sempre #ForzaLele ... la grande paura è alle spalle #sempreavanti???????????? -