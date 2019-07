Lega | M5s e la crisi delle parole

Lega e M5s litigano anche sulla Gronda di Genova : Le crisi di fiducia, come quella che Matteo Salvini ha evocato per descrivere lo stato dell’arte dei rapporti con Luigi Di Maio, si tirano dietro dissidi di contenuto, di strategie per il Paese. E il punto interrogativo incandescente, al di là dei rapporti tra i due vicepremier, è questo, cioè se e come può andare avanti un governo che ha cementificato la sua natura bipolare sui programmi. Alle Autonomie e alla ...

Sicilia : M5S - ‘in Aula colLegati al colLegato - conduzione vergognosa’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – “Questo modo di procedere dell’Aula, dettato dalla conduzione Miccichè, è vergognoso. La filosofia dei collegati al collegato sta determinando un vero e proprio far west di norme, con l’inserimento nei testi di veri e propri disegni di legge che andrebbero trattati a parte, bypassando in gran parte il legittimo e sacrosanto lavoro delle Commissioni”. Così il capogruppo del M5S ...

Scintille nel Governo Lega-M5s - volano stracci tra Salvini e Di Maio : Botta e risposta tra i due vicepremier. Il leader leghista inviperito per il voto dei 5 stelle in Europa e per le frasi di...

Lega-M5S - alta tensione. Salvini : «Oltre il governo - solo il voto». Di Maio riunisce i suoi : noi colpiti alle spalle : Continua la tensione nel governo con Salvini e Di Maio che si attaccano a vicenda. «Oltre questo governo ci sono solo le elezioni». Lo ha detto il vicepremier e ministro...

Lega-M5S - scambi di accuse. Salvini : «Oltre il governo il voto». Di Maio riunisce i suoi : noi colpiti alle spalle : Continua la tensione nel governo con Salvini e Di Maio che si attaccano a vicenda. «Oltre questo governo ci sono solo le elezioni». Lo ha detto il vicepremier e ministro...

Lazio : Lega - ‘M5S vota e condivide poltrone con Pd non solo in Ue’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il M5S vota con il Pd non solo in Europa dimenticandosi del voto degli italiani per qualche poltrona in più ma anche nel Lazio è tutt’uno con loro. Nel momento in cui poteva infatti cadere la traballante giunta Zingaretti sono stati proprio loro a correre in suo aiuto e salvarlo dalla mozione di sfiducia”. Lo dicono in una nota i parlamentari della Lega del Lazio.“Da oltre un anno, ...

Governo : Morani - ‘crisi? Lega-M5S avanti come falange su dl sicurezza’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Mentre litigano sui social e sui giornali, Lega e M5s vanno avanti come una falange alla Camera sul decreto sicurezza bis. Vanno d’amore e d’accordo e cercano solo diversivi mediatici su Savoini e i rapporti con i russi”. Lo scrive Alessia Morani del Pd su twitter. L'articolo Governo: Morani, ‘crisi? Lega-M5S avanti come falange su dl sicurezza’ sembra essere il primo ...

Governo : Boldrini - ‘crisi? non mi pare - M5S totalmente succubi Lega’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Aria di crisi? Vedendo i lavori sul dl sicurezza non mi pare proprio… I 5 Stelle sono totalmente annientati. Stanno muti terrorizzati di disturbare i membri del Governo della Lega”. Lo dice Laura Boldrini parlando con i cronisti alla Camera. L'articolo Governo: Boldrini, ‘crisi? non mi pare, M5S totalmente succubi Lega’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Il M5S vuole abolire il Canone Rai - la Lega approva ma ci va cauta : “Non smantellare il servizio pubblico” : Presentato un ddl abolire il Canone Rai e eliminare il tetto pubblicitario. Dalla Lega fanno sapere di non essere contrari...

Governo : Zingaretti - ‘progetto Lega-M5S fallito - traggano conseguenze’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il progetto politico del Governo gialloverde, ammesso che ci sia mai stato, è fallito. Ormai siamo agli insulti continui e soprattutto alla paralisi totale che pagano gli italiani. La smettano con questa sceneggiata e traggano le conseguenze”. Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘progetto Lega-M5S fallito, traggano conseguenze’ sembra essere il ...

M5s-Lega - è rissa in Ue e ora Salvini rischia di perdere il commissario : "Quello del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo è stato un vero e proprio tradimento", tuonato fonti del Carroccio

SCENARIO/ M5s vs. Lega - il voto logora chi non ce l'ha : Il ruolo ombra di Salvini all'interno del governo è ora messo in crisi dall'iniziativa di Conte-Mattarella-Di Maio. Che ora intende logorare la Lega

Commissione UE - M5S replica alla Lega : "Siete voi ad aver violato l'accordo con noi" : Dopo l'elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione UE, riuscita anche grazie al voto dei 14 eurodeputati del Movimento 5 Stelle, la Lega è andata all'attacco degli alleati di governo, ma avversari in Europa, accusandoli di aver cambiato idea all'ultimo minuto sul supporto alla politica tedesca.Il Movimento 5 Stelle, però, non ci sta e smentisce totalmente la ricostruzione degli eventi fatta dalla Lega, accusando a sua ...