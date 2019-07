Lega-M5S | alta tensione Salvini | «Oltre il governo | solo il voto» Di Maio riunisce i

Lega-M5S - scambi di accuse. Salvini : «Oltre il governo il voto». Di Maio riunisce i suoi : noi colpiti alle spalle : Continua la tensione nel governo con Salvini e Di Maio che si attaccano a vicenda. «Oltre questo governo ci sono solo le elezioni». Lo ha detto il vicepremier e ministro...

Lazio : Lega - ‘M5S vota e condivide poltrone con Pd non solo in Ue’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il M5S vota con il Pd non solo in Europa dimenticandosi del voto degli italiani per qualche poltrona in più ma anche nel Lazio è tutt’uno con loro. Nel momento in cui poteva infatti cadere la traballante giunta Zingaretti sono stati proprio loro a correre in suo aiuto e salvarlo dalla mozione di sfiducia”. Lo dicono in una nota i parlamentari della Lega del Lazio.“Da oltre un anno, ...

Roma, 18 lug. (AdnKronos) – "Mentre litigano sui social e sui giornali, Lega e M5s vanno avanti come una falange alla Camera sul decreto sicurezza bis. Vanno d'amore e d'accordo e cercano solo diversivi mediatici su Savoini e i rapporti con i russi". Lo scrive Alessia Morani del Pd su twitter.

Roma, 18 lug. (AdnKronos) – "Aria di crisi? Vedendo i lavori sul dl sicurezza non mi pare proprio… I 5 Stelle sono totalmente annientati. Stanno muti terrorizzati di disturbare i membri del Governo della Lega". Lo dice Laura Boldrini parlando con i cronisti alla Camera.

Il M5S vuole abolire il Canone Rai - la Lega approva ma ci va cauta : “Non smantellare il servizio pubblico” : Presentato un ddl abolire il Canone Rai e eliminare il tetto pubblicitario. Dalla Lega fanno sapere di non essere contrari...

Roma, 18 lug. (AdnKronos) – "Il progetto politico del Governo gialloverde, ammesso che ci sia mai stato, è fallito. Ormai siamo agli insulti continui e soprattutto alla paralisi totale che pagano gli italiani. La smettano con questa sceneggiata e traggano le conseguenze". Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter.

M5s-Lega - è rissa in Ue e ora Salvini rischia di perdere il commissario : "Quello del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo è stato un vero e proprio tradimento", tuonato fonti del Carroccio

SCENARIO/ M5s vs. Lega - il voto logora chi non ce l'ha : Il ruolo ombra di Salvini all'interno del governo è ora messo in crisi dall'iniziativa di Conte-Mattarella-Di Maio. Che ora intende logorare la Lega

Commissione UE - M5S replica alla Lega : "Siete voi ad aver violato l'accordo con noi" : Dopo l'elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione UE, riuscita anche grazie al voto dei 14 eurodeputati del Movimento 5 Stelle, la Lega è andata all'attacco degli alleati di governo, ma avversari in Europa, accusandoli di aver cambiato idea all'ultimo minuto sul supporto alla politica tedesca.Il Movimento 5 Stelle, però, non ci sta e smentisce totalmente la ricostruzione degli eventi fatta dalla Lega, accusando a sua ...

Scotti : “M5S ha sbagliato ad allearsi con Lega” /VIDEO : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – ”I M5s hanno sbagliato a fare un’alleanza così, con la Lega. E’ difficile tenere insieme queste due anime che rappresentano realtà radicalmente diverse del Paese, con difficoltà a capirsi tra di loro. E’ l’idea stessa di un contratto, in politica non regge il contratto regge la coesione politica”. E’ quanto ha detto nel corso di un’intervista ad ...

Ue : Fdi - ‘bene Lega che dà dei traditori a M5S - ma perché continua a governarci?’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – ‘Bene il sussulto d’orgoglio leghista che dà dei ‘traditori’ ai Cinquestelle. Hanno perfettamente ragione ad essere sconcertati dal fatto che i grillini per qualche poltrona stanno vendendo gli interessi degli italiani in Europa”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.“Fin qui tutto perfetto e in linea con quanto ...

Ue : fonti governo M5S - ‘Lega fa harakiri - Giorgetti commissario mission impossible’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Si complica di ora in ora la partita per il commissario Ue che la Lega era certa di esprimere in Europa. Il voto contrario del Carroccio ad Ursula von der Leyen ha complicato la partita, ‘azzoppando’ di fatto la corsa di Giancarlo Giorgetti: la sua designazione viene ormai considerata una ‘mission impossible’ in ambienti di governo. Una partita complicata che il premier Giuseppe ...

Rai - la riforma M5S prevede abolizione di canone e tetto spot. Lega scettica : “Salvaguardare il servizio pubblico” : abolizione del canone Rai ed eliminazione del tetto pubblicitario. La proposta riforma della Rai presentata dai parlamentari del M5S, Gianluigi Paragone e Maria Laura Paxia, non piace alla Lega. Lo spirito “privatistico” della proposta, a detta degli stessi relatori, lancerebbe definitivamente l’azienda di Stato sul mercato, “dando il via a una vera e propria concorrenza, che oggi non c’è, tra il servizio pubblico, ...

**Sanità : capigruppo Lega - ‘spiace silenzio M5S su Garavaglia’** : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Sull’onestà, la professionalità e la dedizione al lavoro del viceministro dell’economia Garavaglia potevamo metterci la mano sul fuoco già prima della sentenza di oggi. La notizia della sua assoluzione che porta alla luce la verità non fa altro che confermare che gli attacchi strumentali non fermeranno chi lavora da sempre per il bene del Paese. Tutto bene quel che finisce bene. Spiace ...