Lega e M5s litigano anche sulla Gronda di Genova

(Di giovedì 18 luglio 2019) Le crisi di fiducia, come quella che Matteo Salvini ha evocato per descrivere lo stato dell’arte dei rapporti con Luigi Di Maio, si tirano dietro dissidi di contenuto, di strategie per il Paese. E il punto interrogativo incandescente, al di là dei rapporti tra i due vicepremier, è questo, cioè se e come può andare avanti un governo che ha cementificato la sua natura bipolare sui programmi. Alle Autonomie e alla flat tax si è aggiunta ladi, che significa infrastrutture, quindi scelta politica che necessita di un orientamento netto: si costruisce o non si costruisce? Come per la Tav,e 5 stelle parlano due linguaggi diversi. Toninelli rilancia il no dei pentastellati alla realizzazione dell’opera da parte di Autostrade, i leghisti insistono in direzione opposta. Sentite cosa dice a Huffpost Edoardo Rixi, già ...

