Le finali nazionali dell' ESL Vodafone Championship si terranno alla Milan Games Week

(Di giovedì 18 luglio 2019) Sarà la- la più grande manifestazione italiana del videogioco che si terrà dal 27 al 29 settembre presso la Fierao Rho - il palcoscenico'ESL, manifestazione pronta ad accogliere migliaia di appassionati di gaming e tifare per i player che si contenderanno il montepremi complessivo di 25.000 €. Di seguito il comunicato ufficiale.L'ESL, il più grande torneo di esport in Italia che ha regalato grandi emozioni e incredibili colpi di scena per tutta la stagione regolare anche in questa edizione, ha annunciato i vincitori dei play-off dei 3 giochi selezionati quest'anno. Per Counter Strike: Global Offensive, la cui finale si giocherà venerdì 27 settembre, i team qualificati sono i GameZone e gli HSL esports, che sono riusciti a conquistare l'accessofinale al termine di emozionanti sfide ...

