L’attività fisica può proteggere dall’Alzheimer | ecco quanti passi bisogna fare al giorno

L’attività fisica - “un vero e proprio farmaco” : tanti benefici per cuore - colesterolo e diabete camminando o andando in bicicletta : Sono sempre più noti i benefici delL’attività fisica per la salute dell’uomo, tanto che viene sempre più considerata come un vero e proprio farmaco. E in un’intervista a “il Resto del Carlino”, il Dottor Vittorio Tromellini, internista e specialista in medicina dello sport e malattie dell’apparato respiratorio di Villa Verde, spiega perché. “Attualmente L’attività fisico-motoria si può considerare come un vero e proprio farmaco tra l’altro a ...