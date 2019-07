“La veritè” il film diretto da Kore-eda Hirokazu con Catherine Deneuve apre la 76 Mostra

domanipress

(Di giovedì 18 luglio 2019) “La vérité (The Truth)”,da-eda(Un affare di famiglia; The Third Murder; Like Father, Like Son) e interpretato da, Juliette Binoche, Ethan Hawke, è ildi apertura, in Concorso, della 76.Internazionale d’Arte Cinematografica (28 agosto – 7 settembre 2019) diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. “Apprendo con gioia immensa – ha dichiarato il regista-eda– che il mio nuovoLa vérité è stato selezionato in apertura del concorso delladi Venezia. Sono estremamente onorato. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutto lo staff della. Le riprese si sono svolte lo scorso autunno a Parigi in dieci settimane. Come già è stato ufficialmente annunciato, il cast è prestigioso, e ilracconta una piccola storia di famiglia che ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2019 Sarà “La vérité” di #KoreedaHirokazu ad aprire in prima mondiale #Venezia76! Con… - ElisaBiagiarell : RT @Peppermindsblog: La vérité di Kore-eda Hirokazu è il film di apertura di #Venezia76. Per noi è bontà! - adaidaeda : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2019 Sarà “La vérité” di #KoreedaHirokazu ad aprire in prima mondiale #Venezia76! Con #CatherineDeneuve, @J… -