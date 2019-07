La prima hypercar elettrica inglese è un bolide da 2 milioni di euro

wired

(Di giovedì 18 luglio 2019) Telecamere al posto degli specchietti che entrano in funzione in automatico ogni volta che l’auto è in marcia, tre schermi nella cabina interna per vedere quanto succede all’esterno (compresa la prospettiva dal tetto), accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e velocità massima che supera i 320 km/h, per una potenza complessiva di 1.973 cv e 1.700 Nm di coppia. Queste sono solo alcune caratteristiche di Evija, lasvelata da Lotus. Credit Lotus Sono quattro i motori a bordo, alimentati da batterie agli ioni di litio che, promette l’azienda, consentiranno un’autonomia di circa 400 chilometri e una ricarica completa in 18 minuti (con un caricatore da 350 kW), mentre con 720 secondi si arriva all’80% della capacità. Determinante in tal senso è stata la collaborazione con Williams Advanced Engineering, fornitore delle batterie delle monoposto di ...

