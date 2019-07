La nuova vita di Eros Ramazzotti! I paparazzi lo beccano sotto casa

(Di giovedì 18 luglio 2019) Sembrava una favola destinata a non finire mai. E inveceRamazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati. Già da qualche tempo circolavano rumors sulla presunta fine della relazione. Tanti indizi avevano fatto pensare alla chiusura del rapporto, per esempio l’assenza delle fedi dalle dita dei due, cosa non da poco. Poi, mentre tutti speravano di ricevere una smentita dai diretti interessati, è arrivata la conferma della fine del loro amore. “Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile – si legge nel comunicato che i due hanno diffuso – Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati”.Punto. Fine. Si inizia un nuovo capitolo diper entrambi. Ai fan, però, resta un po’ di tristezza: quando credi che qualcosa sia perfetto e invece non va, c’è sempre un po’ di amarezza, inutile negarlo. Ora i due chiedono ai fan silenzio e rispetto della privacy: si tratta di un momento complicato, soprattutto per i loro figli chee Marica vogliono proteggere.Raffaela Maria e Gabrio Tullio, rispettivamente di 8 e 4 anni, vanno tutelati in questo momento difficile e doloroso. Assistere alla separazione dei genitori non è certo una bella cosa. In queste ore Marica Pellegrinelli è volata in Colombia e sta cercando di ritrovare la serenità e la tranquillità che le servono per guardare al futuro. Dopo l’annuncio della separazione, Marica è stata presa di mira per la sua presuntarelazione con Charley Vezza, imprenditore e creatore del marchio Grufam.