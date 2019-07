ilfoglio

(Di giovedì 18 luglio 2019)'ITALIA Salvini contro Di Maio: “Non c’è più la fiducia personale”. Il ministro dell’Interno, da Helsinki, ha definito “tradimento” il voto del M5s a Strasburgo a favore di Ursula von der Leyen. “Una scelta gravissima. Con il M5s non c’è più fiducia, anche personale”. L’altro vicepremier, Lui

ilfoglio_it : La nuova norma anti ong e la petroliera sequestrata dall'Iran. Tutto quello che è successo in Italia e nel mondo se… - ausoloda : RT @RossellaFidanza: Infine... (e qui si trema)... la nuova norma gli consente già in questa fase di procedere direttamente alla ricerca te… - eluu_eei : RT @contafinoa100: È interessante notare che questa nuova norma arriva prima del DDL770. Che c'entra? Beh immaginate chi non potrà pagare l… -