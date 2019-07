La maggioranza rischia di perdere un altro seggio al Senato

ilpost

(Di giovedì 18 luglio 2019) La giunta per le elezioni ha proposto di annullare l'elezione di Matteo Salvini in Calabria: per lui non cambierebbe niente, ma i voti di vantaggio sull'opposizione diventerebbero appena due

