ilpost

(Di giovedì 18 luglio 2019) Laha ufficializzato questa mattina l’acquisto dide19ennearrivato dall’Ajax – di cui era già capitano – e considerato uno dei più forti e promettenti giovani calciatori al mondo. Laha pagato l’Ajax 75

ilPostSport : La Juventus ha acquistato il difensore olandese Matthijs de Ligt per 75 milioni di euro - ilpost : La Juventus ha acquistato il difensore olandese Matthijs de Ligt per 75 milioni di euro - Juventusncuore : La Juventus ha acquistato #MatthijsdeLigt all'Ajax per 85,5 milioni di euro. -