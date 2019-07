La famiglia Android One di Xiaomi si amplia con il nuovo Mi A3

hynerd

(Di giovedì 18 luglio 2019)nella giornata di oggi ha annunciato ufficialmente l’espansione della propria gamma di smartphoneOne con l’introduzione delMi A3. Vi riportiamo di seguito quanto riportato nel comunicato stampa. Con un prezzo di 249,90€, Mi A3 vanta una fotocamera tripla da 48MP, un sensore di impronte digitali sotto schermo, un design moderno e una batteria a lunga durata, che lo rendono un compagno di viaggio ideale per gli appassionati di tecnologia, o per chiunque apprezzi caratteristiche eccezionali a un prezzo …

Tecno__Android : Kippy EVO, vi presentiamo il primo pet smartphone al mondo - Gli animali domestici fanno ormai parte delle famigli… - blogstreetnews : [Fonte: modifycando_com] La famiglia Android One di Motorola si allarga sempre di più: arriverà anche Motorola One… - paolocosso : La famiglia Android One di Motorola si allarga sempre di più: arriverà anche Motorola One Macro (foto)… -