La diplomazia dei missili arroventa le relazioni di Washington con Mosca e

(Di giovedì 18 luglio 2019) La “dei” e degli aerei negati scuote la Nato eledie Bruxelles con. E Ankara. Bisogna essere preparati a un mondo senza il Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf) e con la presenza piùrussi. A sostenerlo, in una intervista alla Bbc, è il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha sottolineato che il tempo per salvare il trattato stringe e che, se la Russia non tornerà al rispetto di quegli impegni entro il 2 agosto, la risposta dell’Alleanza sarà “misurata” e “difensiva”. Il segretario generale ha ricordato che la pianificazione russa di nuovi sistemistici, che sono dotati di capacità nucleare, mobili, molto difficili da individuare e in grado di raggiungere le città europee in pochi minuti, rappresenta ...

