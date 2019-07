La corsa alla luna e la geopolitica Usa-Urss negli anni della guerra

La corsa alla Luna dallo Sputnik ai giorni nostri : un testa a testa tra USA e URSS : Il 20 luglio 1969 la corsa allo spazio tra USA e Unione Sovietica culminò con il primo sbarco sulla Luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin. La corsa tra le due nazioni era iniziata il 4 ottobre 1957 con il primo satellite artificiale, lo Sputnik 1, e il 3 novembre 1957, con lo Sputnik 2, che portò nello spazio il primo essere vivente, la cagnetta Laika. Gli USA puntavano, invece, sul progetto Vanguard, ma il 6 dicembre 1957 il lancio fallì. Il ...

Avellino - dalla promozione in C alla corsa scudetto fino al sequestro di 97 milioni al patron : calcio e basket sono in ginocchio : Ogni estate è un calvario per i tifosi dell’Avellino, costretti a studiare testi di diritto e seguire ciò che accade nelle aule giudiziarie invece di sognare colpi di mercato e seguire ritiro e amichevoli precampionato. Già l’ultima estate per i lupi fu estenuante: il club di proprietà di Taccone fu estromesso dal campionato di B dal Tar per irregolarità amministrative legate a una fideiussione. Le speranze dei tifosi si ...

Inter - Pistocchi svela : 'L'estate scorsa Icardi era stato già venduto alla Juventus' : In casa Inter continua a tener banco il futuro di Mauro Icardi Un futuro che sembra destinato ad essere lontano da Milano. Il centravanti argentino, infatti, è fuori dal progetto tecnico come riferito dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, nella conferenza stampa tenuta la settimana scorsa. Si parla tanto di quella che potrebbe essere la sua prossima destinazione ma l'attaccante ha già fatto sapere di non ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “La corsa si è rivelata davvero nervosa - ma siamo stati bravi nel difendere la mia maglia gialla e Viviani” : Giornata indenne per la maglia gialla Julian Alaphilippe e la sua Deceuninck-Quick Step, usciti vincitori da una decima tappa contraddistinta dai ventagli che hanno scombussolato il finale di gara e le tattiche di molte formazioni avversarie. Così il Francese ne ha approfittato terminando la prima parte del Tour de France 2019 in testa alla classifica generale. Alaphilippe è stato raggiunto dai microfoni della regia internazionale nel dopo ...

Come l'Urss perse la corsa alla luna : Intelligenze al di sopra della media, sublime capacità di progettazione, abnegazione, ferreo patriottismo e anche colpi di fortuna, i sovietici primeggiarono in tutta la cosiddetta ‘space race', ma all'ultimo non riuscirono a tagliare il traguardo della corsa allo spazio, la battaglia più appassionane combattuta nella Guerra Fredda. In pochi ricordano la lunga supremazia dell'Urss rispetto agli Usa nello spazio, anche nell'approssimarsi del ...

Pamplona - le tradizioni non cambiano mai : incornati e feriti alla corsa dei tori : Tre persone sono state oggi incornate durante l'ottava e ultima corsa dei tori alla feria di San Firmin, che è durata meno...

corsa alla Luna - dopo Cina e Israele - tocca all’India : domenica il lancio della missione Chandrayaan 2 : Nell’anno del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, la Corsa al nostro satellite si è improvvisamente riaccesa e si arricchisce di nuovi concorrenti. dopo la Cina, atterrata a gennaio sul lato nascosto del satellite con la sonda Chang’e-4, e Israele, che ha sfiorato l’impresa ad aprile con il falimento nella discesa del primo lander privato Beresheet, ora tocca all’India, con la missione Chandrayaan 2. Tutte nazioni ...

Punta all’occhio da insetto durante un’escursione. Soccorsa all’Asinara dalla Guardia Costiera : Una ragazza di 17 anni è stata Soccorsa con la massima urgenza ieri dagli uomini della Guardia Costiera e trasportata a terra a bordo di una motovedetta a seguito di una puntura di insetto nella zona oculare, durante una escursione a Cala Reale. La giovane stava visitando l'isola dell'Asinara.\\L'allarme è scattato ieri, 10 luglio, intorno alle 13 e 30, quando la sala operativa del 118 ha segnalato la necessità di effettuare l'urgente trasporto ...

Di chi è la Luna? Dalla corsa allo spazio alle prime colonie : A 50 anni dal primo allunaggio, tornare sulla Luna è uno dei principali obiettivi delle agenzie spaziali di tutto il mondo. Protagonisti sono ancora una volta gli Stati Uniti, che puntano a inviare un equipaggio sul suolo lunare entro il 2024. Con l’idea di porre le basi per restarci, e iniziare a immaginare le prime colonie on the Moon. La riconquista della Luna è diventata anche un’operazione complessa che significa esplorare nuovi mercati e, ...

800 ciclisti a 100 km/h giù dal ghiacciaio. E alla prima curva il mega-incidente : la pazza corsa Mountain of Hell : Circa 800 ciclisti, divisi tra professionisti e non, si sono letteralmente buttati dalla discesa ancora, parzialmente, innevata del ghiaccio di Les 2 Alpes. La gara, affrontata con bici mtb, si chiama Mountain of Hell. alla prima curva-strettoia, come si vede nel video, decine e decine di partecipanti sono caduti, schiantandosi gli uni contro gli altri (non ci sono stati feriti). Per la cronaca, ha vinto Kilian Bron. Video Twitter/ADN ...

Allarga le braccia e si getta sotto treno in corsa : dramma alla stazione di Mestrino : 46enne muore suicida : Interrogato dagli agenti della Polfer, il macchinista ha riferito di avere avvistato la donna sulla banchina. Dopo avere allargato le braccia, la 46enne si è gettata sotto al treno: inutili i disperati tentativi di arrestare la corsa del convoglio\\ Tragedia sulla linea ferroviaria Padova-Vicenza, dove una 46enne originaria di Cassola si è tolta la vitta, gettandosi sotto un treno in corsa. Il dramma nella serata di ieri, intorno ...

Come sta andando la corsa alla Presidenza della Commissione europea : I leader dell'Ue tornano a riunirsi, per la terza volta, con l'intento di scrivere il primo capitolo dell'Europa post Jean-Claude Juncker, nominando il suo successore alla guida della Commissione. Il favorito sembrava, grazie anche agli accordi presi dall'altra parte del globo al G20 di Osaka, l'olandese Frans Timmermans, candidato dei socialdemocratici (S&D), e già primo vicepresidente della Commissione. Ma a Bruxelles il confronto è ...

Ora è Timmermans il favorito alla corsa per diventare nuovo Commissario Ue : I leader dell'Ue tornano a riunirsi, per la terza volta, con l'intento di scrivere il primo capitolo dell'Europa post Jean-Claude Juncker, nominando il suo successore alla guida della Commissione. Ora il favorito, grazie anche agli accordi presi dall'altra parte del globo al G20 di Osaka, è l'olandese Frans Timmermans, candidato dei socialdemocratici (S&D), e già primo vicepresidente della Commissione. A sciogliere gli ultimi nodi ...

Atletico Madrid - richiesta eccessiva : il club si ritira dalla corsa a Bruno Fernandes : Ex calciatore di Udinese e Sampdoria, ed esploso quest’anno con la maglia dello Sporting Lisbona, Bruno Fernandes è oggetto del contendere di numerose squadre in Europa, tra cui alcuni top club inglesi e l’Atletico Madrid. Ma la corsa verso l’acquisto da parte del club spagnolo è stata ritirata. Motivo? Ritenuta troppo eccessiva la richiesta di 70 milioni proposta dai portoghesi. Lo riporta il quotidiano ‘A ...