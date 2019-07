La Casa de Papel 3 | all' anteprima di Milano Úrsula Corberó e Miguel Herrán

Prima mondiale della terza stagione della Casa de Papel : Premiere mondiale, a Madrid, della terza stagione della "Casa de Papel", la serie in lingua non inglese più vista su Netflix, otto giorni Prima di sbarcare sulla piattaforma americana, il 19 luglio. Fan in delirio per l'arrivo dei loro beniamini. Red carpet per il cast (composto da 23 attori) della fortunata serie, accompagnati dal creatore Alex Pina, e guidati da Alvaro Morte e Ursula Corbero. Presente anche Ted Sarandos, chief content officer ...

La Casa de papel 3 anticipazioni : il Banco de España è il nuovo obiettivo del Professore : La casa di carta 3 (in originale La casa de papel) arriverà su Netflix il 19 luglio e il nuovo capitolo promette colpi di scena, azione e sentimento. La serie di successo, andata in onda sull'emittente Antena 3 nel 2017, è distribuita negli altri paesi dalla piattaforma che ha sfornato successi mondiali come Stranger Things, Tredici e Narcos. Come è risaputo, la trama della serie ha come protagonisti dei rapinatori che, sotto la guida del ...

Úrsula Corberó de La Casa de Papel nella terza stagione della serie Netflix Paquita Salas (video trailer) : Non solo surreali rapine e travagliate storie d'amore per Úrsula Corberó de La Casa de Papel: l'attrice si è calata nuovamente nei panni di Tokyo per la serie di Alex Pina, ma quest'estate apparirà anche in un'altra serie Netflix, Paquita Salas. Si tratta di un'esilarante dramedy nata come web serie, prodotta da Atresmedia e approdata su Netflix, oggi giunta alla terza stagione. Paquita Salas racconta le vicissitudini dell'omonima ...

La Casa de Papel 3 - dal 19 luglio su Netflix : nuovo personaggio 'Palermo' : Qualche giorno fa, la nota piattaforma di streaming online Netflix ha creato un'innovativa e particolare promozione pubblicitaria riguardante la tanto attesa terza stagione de La Casa di Carta, dal titolo originale 'La Casa de Papel', nella quale ha fatto apparire in diverse città italiane, come Roma, Palermo, Milano, Torino e Napoli, una teca con un manichino con una tuta rossa e la maschera di Salvador Dalì. La simpatica trovata pubblicitaria ...