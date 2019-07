Juventus U23 | sarebbe vicina la firma di Mota Carvalho

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Il mercato dellaè stato sicuramente caratterizzato da acquisti di qualità, con l'obiettivo di incrementare il tasso tecnico della rosa bianconera. Ramsey, Rabiot e De Ligt sono solo alcuni dei fiori all'occhiello della campagna acquisti della dirigenza bianconera, che dovrà necessariamente pensare a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per alleggerire una rosa ricca di giocatori ma anche per motivi di bilancio. L'attenzione della dirigenza bianconera non si è solo rivolta alla prima squadra ma anche a rafforzare la Primavera e l'Under 23, guidate rispettivamente dai nuovi tecnici Lamberto Zauli e Fabio Pecchia. Recentemente sono stati ufficializzati i classe 2003 Cerri dal Pescara,n del Cesena e Joel Ribeiro del Losanna, acquisti che andranno a rafforzare la Primavera. Per quanto riguarda invece l'Under 23, i principali investimenti hanno riguardato il settore ...

live_ahead : Nuovo colpo per la #Juventus #U23. ?????? - DelHicham : RT @GoalItalia: Ufficializzati i gironi della Serie C 2019/2020: Juventus U23 nel Girone A ?? - vinsd90 : RT @ale5_maggio: @FBiasin '...le maggiori 5 squadre italiane': 1) Juventus 2) Juventus U23 3) Primavera Juventus 4) Juventus Legends 5) Juv… -