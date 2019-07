Juventus | problemi per Maurizio Sarri | Chiellini | Douglas Costa e Ramsey rischiano di

sportfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) I tre giocatori hanno accusato deifisici che potrebbero metterli fuori gioco per la tournée di Singaporedeve fare i conti con i primiche riguardano l’infermeria, sono tre infatti i giocatori chedi saltare la tournée che lasvolgerà a Singapore e che scatterà domani pomeriggio con la partenza verso l’Asia. Giorgio, Aaroninfattidi dover rimanere a Torino, a causa di alcuni guai muscolari accusati nel corso dell’allenamento di oggi. Il capitano bianconero lamenta un piccolo problema a un polpaccio, il gallese e il brasiliano invece sono ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Partirà con la squadra invece il difensore olandese Matthijs de Ligt, che domani mattina alle 10 verrà presentato in conferenza stampa all’Allianz Stadium.L'articolo ...

RobertoStefane7 : @PaPaganini Credo che la #Juventus abbia ben altri problemi di bilancio e debba intanto vendere un po' di razzumagl… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Chiellini, stop in allenamento. Problemi al polpaccio, non va in tournée in Asia? #juventus - misorecordsuk : Chiellini, stop in allenamento. Problemi al polpaccio, non va in tournée in Asia? #Juve #Juventus -