Jessica e Andrea | la lunga intervista dopo Temptation | come stanno

Temptation Island - Andrea Filomena : "L'amore per Jessica non finirà mai" : Anche Andrea Filomena, ex fidanzato di Jessica Battistello, ha voluto dire la sua a Uomini e Donne Magazine, dopo aver abbandonato il programma di Temptation Island da single a causa di Jessica che ha capito di non amarlo più. I due ragazzi, uniti da tempo, erano approdati al programma di Canale 5 con già diverse perplessità sul loro rapporto, che nelle ultime puntate si era incrinato sempre di più fino a rompersi completamente.Se Jessica ha ...

Temptation Island - Jessica Battistello : "Senza Andrea ho ritrovato la felicità" : La conosciamo come la Jessica di Temptation Island, entrata nel programma come fidanzata di Andrea Filomena e uscita da single senza troppi ripensamenti. Jessica Battistello ha deciso di proseguire la sua vita momentaneamente da sola, e in una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine racconta che solo così stia finalmente ritrovando la felicità: "Ad oggi sto molto bene. Non nego di aver avuto momenti di sconforto guardando le puntate. ...

Andrea Filomena rompe il silenzio su Jessica e Temptation Island : Temptation Island, Andrea Filomena su Jessica Battistello: “Mi ha umiliato” L’amore non passa da un giorno all’altro. Soprattutto quando si era sicuri di voler sposare il partner e fare una famiglia. E’ il caso di Andrea Filomena che davanti alle fiamme di un vivo falò di confronto ha visto tutti i suoi sogni svanire in un istante. Da quando ha messo piede nel villaggio di Temptation Island 2019, la sua Jessica ...

Jessica e Andrea - la confessione dopo il fidanzamento con Alessandro : 'Non mi vergogno' : Lunedì sera nel corso della nuova puntata di Temptation Island su Canale 5 c'è stato spazio per l'atteso confronto finale tra Jessica e Andrea, al termine del quale abbiamo visto che i due fidanzati hanno deciso di dirsi addio definitivamente. Una decisione in parte attesa, dato che all'interno del villaggio Jessica non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Alessandro, il single tentatore che le ha rapito il cuore e che l'ha portata ...

Temptation Island - Andrea contro Jessica : “Fare le corna al tuo ragazzo? Mi fai schifo”. E lei se ne va con il single Alessandro (che prova a baciarla) : FQ Magazine Temptation Island, Raffaella Mennoia a FqMagazine: “Non solo un bacio, nel reality sono successe molte cose che non facciamo vedere. Il finale? Non me lo aspettavo neanch’io” Una coppia scoppia, un’altra lascia insieme il programma: doppio falò nella quarta puntata di Temptation Island. Andrea e Jessica avrebbero dovuto ...

Temptation Island 2019 - Jessica e Andrea si lasciano al falò di confronto. Lei esce con il single Alessandro : Il quarto appuntamento di Temptation Island si apre con un falò di confronto al cardiopalma per Jessica e Andrea. E' stato proprio quest'ultimo a chiederlo dopo aver visto i comportamenti sempre più affettuosi verso il single Alessandro. Dopo che Jessica è stata avvertita della richiesta del suo fidanzato (aveva già rifiutato una volta qualche puntata fa) lei ha accettato il faccia a faccia.E' Andrea il primo a prendere la parola:prosegui la ...