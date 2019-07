Jesolo | ai funerali dei 4 ragazzi 5 000 allo stadio | in lacrime sorelle e amici più cari

Jesolo - ai funerali dei 4 ragazzi cinquemila persone allo stadio. Il sacerdote : tutti più esposti : È il giorno del silenzio e del dolore, della preghiera e delle lacrime per Musile di Piave e per tutti quelli che conoscevano e amavano i quattro ragazzi scomparsi nell'incidente di...

Incidente Jesolo - in 5mila allo stadio di Musile per i funerali dei 4 amici morti : Sono più di cinquemila le persone che questa mattina alle 10 si sono riunite presso i campi sportivi di Musile di Piave per dare l'ultimo saluto a Riccardo Laugeni, Leonardo Girardi, Eleonora Frasson e Giovanni Mattiuzzo, i quattro amici morti sabato scorso in un Incidente verificatosi a Jesolo mentre tornavano da una serata insieme. Presente ai funerali congiunti delle quattro vittime, celebrati dal vicario generale della diocesi di Treviso, ...

Venezia, 15 lug. (AdnKronos) – Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia parteciperà alle esequie dei quattro giovani che hanno perso la vita in un Incidente stradale sabato notte a Jesolo. I funerali dovrebbero svolgersi a Musile giovedì mattina.

Incidente Jesolo - i funerali dei 4 amici morti nello schianto saranno celebrati insieme : Si svolgeranno con molta probabilità giovedì prossimo i funerali di Leonardo Girardi, Eleonora Frasson, Riccardo Laugeni e Giovanni Mattiuzzo, i 4 amici morti nell'Incidente stradale di sabato sera a Jesolo, quando sarà proclamato il lutto cittadino. Atteso per domani l'interrogatorio di convalida del 26enne che avrebbe provocato la tragedia.Continua a leggere

Incidente Jesolo : giovedì funerali congiunti per i quattro ragazzi morti sabato notte : Venezia, 15 lug. (AdnKronos) - Si terranno giovedì pomeriggio nella chiesa di Musile di Piave i funerali congiunti dei quattro ragazzi morti sabato notte nell'Incidente lungo la Sr 43 a Jesolo. E nella giornata sarà lutto cittadino anche nelle vicine Jesolo e San Donà di Piave, dove abitavano i raga