Jack Aker | l’uomo che si è trovato al posto giusto al momento giusto

(Di giovedì 18 luglio 2019) Gabriele Romagnoli sulla Repubblica racconta (anche in versione audio) la sua cosa bella di giovedì 18 luglio. E parla di un quasi sconosciuto, un giocatore di baseball che sarebbe già stato dimenticato sed non si fossealal. Ventinove anni, una carriera che scivolava via in una stagione nera per gli Yankees,andò sulla collinetta del lanciatore alle 4 e 17 di un caldo pomeriggio di luglio. La folla composta da 32933 spettatori all’improvviso impazzì: urla, applausi, abbracci, commozione.rimase di sasso, incredulo: come quando una bella ragazza sconosciuta ti schiude un sorriso abbagliante e tu non sai perché. La risposta è: perché non ti sei voltato. Alle tue spalle c’è quello a cui sta sorridendo. Alle spalle di, sul tabellone, era comparsa una scritta: “Theyre on the moon”, con l’ortografia sbagliata, perché si può ...

