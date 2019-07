Italia-Germania pallanuoto | Mondiali 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) Ultimo appuntamento per la fase a gironi deidimaschile in quel di Gwangju (Corea del Sud). La Nazionalena scende in acqua in terra asiatica per il terzo ed ultimo incontro del Gruppo D: domani gli azzurri affronteranno lain un match fondamentale, nel quale partiranno nettamente favoriti ed andranno a caccia della terza vittoria di fila, che significherebbe prima piazza nel raggruppamento e qualificazione ai quarti di finale. Andiamo a scoprire l’d’inizio eseguire in streaming il match.Terza giornata Gruppo D Venerdì 19 luglioore 05.30Diretta tv su RaiSport+HD Diretta streaming su RaiPlay e su FINA TV Diretta live testuale su OA Sport gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

