Irina e Bradley hanno trovato un accordo per la figlia | vivranno entrambi a New York

(Di giovedì 18 luglio 2019) Marina Lanzone Una fonte ha rivelato al tabloid TMZ che i dueoptato per la custodia legale congiunta. Si divideranno la gestione della bambina al 50%, ma senza accordi scritti Separati sì, ma prima di tutto genitori.Cooper eShayk avrebberounsull’affidamento dellaLea De Seine, di appena due anni. Lo ha riferito una fonte al tabloid americano TMZ. LadiCooper eShayk non dovrà rinunciare all’affetto dei suoi genitori cheoptato per una custodia legale congiunta, edeciso di vivere nella stessa città New, per amor suo. La coppia ha una casa a Los Angeles e nel mese di ottobre aveva comprato l’appartamento nella Grande Mela. Un acquisto che si è rivelato utile, data la seguente separazione. La gestione della bambina sarà assolutamente divisa a metà, ma non c’è nulla di scritto. La fonte di ...

