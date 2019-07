International Champions Cup | l’Arsenal supera il Bayern Monaco

Fiorentina - l’esordio è ok : battuto il Chivas Guadalajara all’International Champions Cup : Buona la prima. La nuova Fiorentina di Commisso non sbaglia all’esordio, andando a vincere in International Champions Cup. Dopo qualche amichevole ‘tranquilla’, impegno un po’ più probante per i viola nella competizione internazionale: di fronte il Chivas Guadalajara, battuto per 2-1 nella notte. Il vantaggio è dei messicani, al 25′, con Lopez, ma non passano neanche due minuti di lancetta che Simeone ...

International Champions Cup - le quote di Sisal Matchpoint : Fiorentina favorita : Prende il via l’International Champions Cup, il torneo itinerante che raggruppa alcune tra le squadre più forti d’Europa. Ad aprire la competizione sarà la Fiorentina, subentrata all’ultimo momento alla Roma, che affronterà a Chicago i messicani del Chivas Guadalajara, assoluta novità della ICC. Gli esperti di Sisal Matchpoint favoriscono la Viola, a 2.00, il successo dei messicani vale 3.40, il segno X si gioca a 3.50. La Fiorentina ...

International Champions Cup - il programma completo : date - orari e squadre : Sarà la Fiorentina di Montella e Commisso ad inaugurare l’International Champions Cup 2019. La manifestazione si svolgerà in tre continenti: Asia, America ed Europa. Dodici le squadre partecipanti: Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Benfica, Chivas, Fiorentina, Inter, Juventus, Manchester United, Milan, Real Madrid e Tottenham. Le formazioni giocheranno tre gare a testa per preparare al meglio la stagione in quello che è ...

Pronostico Fiorentina Vs Chivas - International Champions Cup 17-07-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Fiorentina – Chivas, International Champions Cup, Mercoledì 17 Luglio 2019 ore 03.00Fiorentina / Chivas / International Champions CUP / Analisi – Al Toyota Park, comincia l’avventura nella International Champions Cup per la Fiorentina, alla prima volta in assoluto in uno dei tornei estivi più prestigiosi degli ultimi anni. La formazione di Vincenzo Montella debutterà contro i messicani del Chivas di ...

La Fiorentina negli USA - al via l’International Champions Cup : Inizia la nuova stagione in casa Fiorentina, vietato fallire per i viola dopo l’ultima deludente stagione, l’arrivo del presidente Commisso ha riportato nuovo entusiasmo ed i tifosi si sono avvicinati nuovamente alla squadra. Fiorentina negli USA per partecipare all’International Champions Cup, la prima tappa è a Chicago, la Fiorentina è atterrato nella serata di ieri, il primo impegno è previsto per il 17 luglio contro ...

International Champions Cup 2019 : calendario - date - programma - orari e tv. Tutte le partite di Juventus - Inter e Milan : Ormai Tutte le squadre di calcio sono pronte per incominciare i raduni estivi durante i quali prepareranno la prossima stagione, in questo periodo Tutte le formazioni disputeranno anche diverse amichevoli in modo da arrivare pronti quando si incomincerà a fare sul serio. L’International Champions Cup è un circuito ricco e prestigioso di incontri tra squadre Internazionali di primissima fascia, top team che si affronteranno in sfide di ...

International Champions Cup 2019 : calendario squadre e diretta tv in chiaro : International Champions Cup 2019: calendario squadre e diretta tv in chiaro L’evento principale del calcio d’estate è certamente la International Champions Cup 2019, che si svolgerà prevalentemente negli Stati Uniti, per poi spostarsi anche in Singapore, Cina, Galles, Inghilterra e Svezia. Le partite saranno trasmesse in diretta tv e sarà possibile anche vederle in chiaro. Tra le squadre partecipanti ci saranno le italiane Juventus, Inter e ...

International Champions Cup con Juventus - Milan - Inter e Fiorentina su Sportitalia : Grande colpo da parte di Sportitalia che si aggiudica i diritti per trasmettere in diretta ed esclusiva le 18 partite dell’edizione 2019 della International Champions Cup, il torneo che mette di fronte i più grandi club a livello mondiale, rendendo l’estate delle amichevoli Internazionali uno spettacolo da non perdere. Dal 17 luglio al 10 agosto 2019 saranno ben 18 le sfide trasmesse su...