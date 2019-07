Inter | infortunio per il nuovo acquisto Valentino Lazaro | ecco le sue condizioni

sportfair

(Di giovedì 18 luglio 2019)in allenamento per: ildell’‘vittima’ degli alti carichi di lavoro della preparazione estiva nerazzurra Dopo lo stop di Politano, fermatosi a Lugano per un problema muscolare, in quel di Singapore arriva la seconda ‘vittima’ degli alti carichi di lavoro della preparazione dell’ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra, problema evidenziato dagli esami strumentali effettuati nella mattinata. Il giocatore dovrà osservare un periodo di riposo e salterà il test match contro il Manchester United di sabato. Il duo Conte-Pintus sta mettendo a dura prova la resistenza dei giocatori dell’!L'articoloper ille sueSPORTFAIR.

