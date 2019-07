Instagram | ecco perché sono spariti tutti i like

Instagram - ecco perché non vedete più il numero di like delle foto : Dopo il Canada, il test arriva anche in Italia: solo chi pubblica foto e video potrà vedere il numero totale dei cuori. Un modo «per porre l’attenzione sui contenuti e non sui like»

Instagram nasconde il numero di like sui post - ecco perché il social network ha svoltato : Una piccola rivoluzione su Instagram. Grande, anzi enorme per i ?like addicted?, ovvero tutti quegli utenti che hanno sviluppato una nuovo forma di dipendenza psicologica dal numero dei...

Instagram rimuove il numero di like/ Test iniziato anche in Italia : ecco cosa cambia : Instagram rimuove il numero di like. Dopo la sperimentazione in Canada, il famoso social network sta incominciando a Testare le cose anche in Italia.

Rocco Hunt si ritira : causa e annuncio - ecco il post Instagram : Rocco Hunt si ritira: causa e annuncio, ecco il post Instagram Con uno sfogo – inaspettato – sul suo profilo Instagram, Rocco Hunt ha annunciato ai propri fan il ritiro dalla scena musicale, almeno per il momento, perché “mi stanno privando della mia libertà”. Rocco Hunt: lo sfogo su Instagram “Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà. Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto e ...

Instagram introdurrà la pubblicità anche su Esplora : ecco come funzionerà : La sezione Esplora di Instagram si popolerà di pubblicità: ecco come funzioneranno le nuove inserzioni all'interno del social network di Facebook. L'articolo Instagram introdurrà la pubblicità anche su Esplora: ecco come funzionerà proviene da TuttoAndroid.

Elisabetta Canalis - video choc su Instagram : bloccata in auto - ecco perché : Elisabetta Canalis e l'appello per gli animali. L'ex velina lo fa con un video sui social postato in queste ore dall'alto impatto emotivo. Un vero e proprio appello a non abbandonare...

Chiara Ferragni in topless su Instagram - ma dopo lo scatto perde followers : ecco perché : topless sexy per Chiara Ferragni. L'influencer è nota per alcune provocazioni su Instagram, da tempo combatte il body shaming, di cui spesso è stata vittima e il bullismo, mostrando...

Chiara Ferragni in topless su Instagram - ma dopo lo scatto perde followers : ecco perché : topless sexy per Chiara Ferragni. L'influencer è nota per alcune provocazioni su Instagram, da tempo combatte il body shaming, di cui spesso è stata vittima e il bullismo, mostrando...

Il risparmio dati è arrivato su Instagram per Android : ecco come funziona : Da oggi Instagram per Android permette di tenere a bada il consumo di dati mobili grazie ad una nuova voce dedicata nelle Impostazioni. L'articolo Il risparmio dati è arrivato su Instagram per Android: ecco come funziona proviene da TuttoAndroid.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne fidanzati : ecco la prima foto su Instagram : È ufficiale The post Benjamin Mascolo e Bella Thorne fidanzati: ecco la prima foto su Instagram appeared first on News Mtv Italia.