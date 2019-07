Inchiesta Angeli e Demoni, cos’è successo ai bimbi “strappati” di Bibbiano/ Prima puntata

(Di giovedì 18 luglio 2019) Nuovi dettagli dalle carte dell'di, comune di 10mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, al centro di una tempesta giudiziaria per i casi di bambini strappati alle loro famiglie per motivi inventati e a scopo di lucro. Fanpage pubblica lasulle carte dell'" che ha scosso l'Italia svelando nuovi particolari sui racconti degli assistenti precari costretti a rimanere in silenzio, alle violenze subite dagli stessi indagati. "Tutti lo sapevamo, ma qualsiasi tentativo da parte nostra di riferire che non vi erano ipotesi di abuso, veniva tacciato per negazionismo" racconta una di loro. Nell'ordinanza si legge anche che "tutti gli indagati per lesioni personali hanno avuto esperienze traumatiche nell’infanzia".