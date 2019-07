In arrivo il nuovo singolo di Valeria Marini | tra ritmo latino e Daspo video

optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019) Nel teaser deldipossiamo vedere le immagini che hanno fatto storcere il naso alla Polizia Locale di Roma del gruppo "Ex Trevi". La soubrette, infatti, sta per lanciare una nuova hit dal titolo Me Gusta (La Vida Estrellada), un brano "cantato" spagnoleggiante e reggaeton che si propone come una personale canzone dell'estate. Nel teaser vediamo immagini della showgirl immersa in una vasca da bagno alternate ad altre riprese che la ritraggono mentre cammina su una spiaggia. Altre immagini, invece, immortalanodentro la Fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, a Roma, circondata da ballerini e da ammiratori con i quali si diverte a mostrarsi nell'acqua e a condividere i selfie. Questo gesto, però, non era stato concesso in licenza dal Comune di Roma e per questo gli agenti del gruppo "Ex Trevi" della Polizia Locale, hanno multato la ...

DiMarzio : Tra pochissimo in onda #calciomercato su @SkySport: in arrivo anche l’annuncio di #PauLopez come nuovo portiere del… - Glongari : @Bubu_Inter @AlfredoPedulla Questa sera intorno alle 23 previsto l’arrivo del nuovo acquisto dell’#Inter #Barella a… - WILIER_T : È in arrivo il nuovo governo Salvini e Meloni ?????? -