(Di giovedì 18 luglio 2019) L'operazione denominata Café Blanco e condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Messina ha smantellato un traffico internazionale di cocaina tra ile l'Italia. IN manette sono finite 11 persone: per nove di loro si sono aperte le porte del carcere, per gli altri due disposti invece glidomiciliari.